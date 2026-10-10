عمرو أديب ينتقد استبدال الأشجار بالنخيل: لا يعوض الظل الذي توفره الأشجار القديمة

انتقد الإعلامي عمرو أديب استبدال الأشجار الكبيرة بالنخيل في بعض المناطق بمصر، مؤكدًا أن النخيل لا يوفر الظل نفسه الذي تمنحه الأشجار القديمة، ولا يؤدي الدور البيئي والاجتماعي ذاته.

وأوضح أديب، خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، أنه شاهد خلال سفره للخارج اهتمامًا كبيرًا بحماية الأشجار والحفاظ عليها، لدرجة إقامة دعائم خشبية لحمايتها من الانكسار، في حين تُقطع الأشجار في مصر بشكل كامل.

وأشار إلى أن استمرار هذه الظاهرة يثير غضب المواطنين، لا سيما مع إزالة أشجار معمرة دون توضيح الأسباب، معتبرًا أن ذلك يسيء لصورة البلاد ويثير تساؤلات بشأن كيفية التعامل مع المساحات الخضراء.

وطالب عمرو أديب الحكومة بتوضيح أسباب قطع الأشجار والجهات المسؤولة عن ذلك، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأشجار القديمة والتوسع في المساحات الخضراء بما يتماشى مع التوجيهات الحكومية.