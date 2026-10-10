عصمت: محطة الضبعة توفر 4 مليارات دولار سنويًا من تكلفة الغاز المستخدم في توليد الكهرباء

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوقود النووي الخاص بمحطة الضبعة النووية من المقرر أن يدخل مصر في مايو 2027، وفق تدابير أمان صارمة، مشيرًا إلى أن نقله إلى المحطة سيتم بحرًا، وفق إجراءات تأمينية مشددة.



وأوضح عصمت، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على شاشة النهار، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشارك في إجراءات تأمين الوقود النووي، لافتًا إلى أن إجراءات الأمان بمحطة الضبعة تبدأ قبل وصول الوقود، وتستمر خلال نقله وتخزينه.



وأضاف وزير الكهرباء أن محطة الضبعة النووية ستضيف 4800 ميجاوات إلى قدرات توليد الكهرباء في مصر، كما ستوفر نحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا، بما يوفر نحو 4 مليارات دولار سنويًا من تكلفة الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.



وأشار إلى أن الطاقة النووية تسهم في خفض استهلاك الغاز وتوجيهه إلى استخدامات أخرى ذات قيمة مضافة، فضلًا عن دعم تنويع مزيج الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية.