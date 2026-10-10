الديهي: زيارة السيسي لكوريا وماليزيا ناجحة بكل المقاييس وتجارب البلدين تستحق الدراسة

علق الإعلامي نشأت الديهي، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من كوريا الجنوبية وماليزيا، واصفًا الزيارة بأنها ناجحة بكل المقاييس، منذ بدايتها وحتى نهايتها، مؤكدًا أنها عكست مكانة مصر واحترام الدولتين لها.



وأشار "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، إلى أن زيارة ماليزيا اتسمت بالدفء، وشهدت استقبالًا حافلًا من الملك ورئيس الوزراء والمسؤولين الماليزيين، بما يعكس تقديرهم لمصر ومكانتها.



وسلط الضوء على التجربة الاقتصادية لكوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أنها من الدول التي تتميز بمستويات منخفضة من الفساد وارتفاع معدلات الشفافية، مستشهدًا بما حققته من تقدم اقتصادي وصناعي، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها.



وأوضح أن ماليزيا، تمثل ثلث سكان مصر، تحقق ناتجًا اقتصاديًا يبلغ نحو 472 مليار دولار، وصادرات بقيمة 376 مليار دولار، فيما يبلغ متوسط دخل الفرد نحو 13 ألف دولار، وفقًا للأرقام التي أوردها.



وأكد الديهي، أن تجارب هذه الدول تستحق الدراسة والاستفادة منها، لافتًا إلى أنها كانت تعاني الفقر وقلة الإمكانات، وأن بعض أبنائها كانوا يتلقون العلم في مصر، قبل أن تنطلق نحو التنمية والتقدم، بينما لا تزال مصر، تعاني من عدم استكمال العديد من المشروعات والأفكار، والاعتماد على أنصاف الحلول.



وضرب مثالًا بفيتنام، التي تعرضت لدمار واسع خلال الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها تمكنت لاحقًا من تحقيق تقدم اقتصادي ملحوظ وتعزيز قدراتها التصديرية، مؤكدًا أن الدول لا تصل إلى النجاح مصادفة، وإنما من خلال العمل الجاد والتخطيط والانضباط.



وأضاف أن دول النمور الآسيوية واجهت أزمات اقتصادية وصعوبات عديدة، لكنها استطاعت تجاوزها بفضل ثقافة العمل والإتقان واحترام النظام ومواجهة الفساد واقتلاع جذوره.



وشدد الديهي، على أن سر نجاح هذه التجارب يكمن في الجدية والانضباط والإنتاجية، موضحًا أن التقدم لا يتحقق من دون منظومة عمل متكاملة تقوم على احترام الوقت وإتقان الأداء ومكافحة الفساد، داعيًا إلى دراسة التجارب الآسيوية والاستفادة من آليات نجاحها في دعم مسيرة التنمية المصرية.