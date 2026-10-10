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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي: استهداف مطار الرياض أمر مرفوض.. وأمن المملكة خط أحمر بالنسبة لمصر

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمود زيدان

علق الإعلامي نشأت الديهي، على استهداف الحوثيين لمطار الرياض، مؤكدًا رفض مصر الكامل لأي استهداف يمس أمن المملكة العربية السعودية أو يهدد استقرار المنطقة.


وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن استهداف مطار الرياض أمر مرفوض ومستهجن بنسبة 100%، ويمثل تطورًا شديد الخطورة على أمن المنطقة واستقرارها، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذه التطورات بجدية وعدم التهاون معها.


وأضاف أن أمن المملكة العربية السعودية يمثل خطًا أحمر بالنسبة للدولة المصرية، محذرًا من خطورة العبث بأمن المملكة أو تهديد سلامة منشآتها الحيوية، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات وتصعيد.


وشدد على أن ما يجري لا ينبغي السكوت عليه، مؤكدًا دعم مصر ومساندتها للمملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها، والاستعداد للوقوف إلى جانبها بكل الطرق الممكنة.


واختتم الديهي حديثه بالتأكيد على أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات الأمنية، وضرورة الحفاظ على أمن الدول العربية واستقرارها، بما يسهم في تجنب اتساع دائرة التوترات والصراعات في المنطقة

الإعلامي نشأت الديهي مطار الرياض الرياض مصر خط أحمر نشأت الديهي

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