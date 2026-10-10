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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضياء حلمي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز فرص التعاون الاقتصادي وتوطين الصناعات في مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

أكد الدكتور ضياء حلمي، عضو لجنة الشئون الآسيوية بالمجلس المصري للشئون الخارجية، أن الجولة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تحمل فرصًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر والدول الآسيوية، خاصة في مجال توطين الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

تعزيز ثقة المستثمرين 

وأوضح حلمي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التحركات المصرية تأتي في ظل ظروف إقليمية مضطربة، مشيرًا إلى أهمية الاستقرار السياسي والأمني في تعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع مجالات التعاون الدولي.

العلاقات المصرية الآسيوية

وقال إن العلاقات المصرية الآسيوية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع التوسع في مشروعات البنية التحتية وتطوير المرافق والخدمات، بما يدعم قدرة مصر على استقطاب الاستثمارات وإقامة مشروعات صناعية جديدة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الآسيوية أن توطين الصناعة يمثل أحد المسارات المهمة للاستفادة من الشراكات الدولية، من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيا وتوسيع القاعدة الإنتاجية داخل السوق المصرية.

تعزيز العلاقات مع الاقتصادات الآسيوية

وأكد أن الجولة الرئاسية تتيح فرصًا لتعزيز العلاقات مع الاقتصادات الآسيوية، وفتح مجالات جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر.

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