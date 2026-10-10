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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ إدارة أعمال: الرئيس السيسي يقود دبلوماسية اقتصادية متوازنة ومرنة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمود زيدان

أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود دبلوماسية اقتصادية متوازنة ومرنة، تقوم على بناء علاقات قوية مع مختلف الأطراف واللاعبين الاقتصاديين الكبار في العالم.

وأوضح «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر تمتلك علاقات اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، بما يشمل أمريكا الشمالية وبريطانيا وأوروبا الغربية، إلى جانب علاقاتها مع دول مجموعة البريكس، وفي مقدمتها روسيا والصين والهند، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك بقوة نحو تعزيز علاقاتها مع النمور الآسيوية ودول جنوب شرق آسيا.

وأضاف أن مصر تستهدف أن تصبح منصة لانطلاق صادرات الدول الآسيوية إلى الأسواق الإفريقية وجنوب أوروبا، مستفيدة من البنية التحتية التي شهدتها البلاد خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار إلى أهمية التعاون مع الدول الآسيوية في توطين الصناعة ومكوناتها، لافتًا إلى أن هذه الدول تتميز بالتقدم في مجال الهندسة العكسية، التي تقوم على تفكيك المنتجات الغربية ودراسة مكوناتها وتصميم تكنولوجيا لإنتاج منتجات مماثلة بتكلفة أقل، موضحًا أن هذه القدرات مكنت الدول الآسيوية من المنافسة بقوة في أسواق الصادرات العالمية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي أستاذ إدارة الأعمال إكسترا نيوز علاقات اقتصادية

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