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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد تعرضه لهجوم جديد .. السعودية تعلن تعليق الرحلات في مطار الرياض وإصابة عدد من الأشخاص

تعليق الرحلات
تعليق الرحلات
ملك ريان

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية تعليق العمليات التشغيلية مؤقتًا في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، عقب تعرضه لاعتداء جديد، في ظل استمرار الهجمات التي تستهدف مرافق الطيران المدني بالمملكة، وما ترتب عليها من اضطرابات في حركة الرحلات الجوية.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن مطار الملك خالد الدولي تعرض لاعتداء عصر اليوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2026، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات التي تعمل الجهات المختصة على حصرها، دون إعلان حصيلة نهائية للمصابين حتى صدور البيان.

وأكدت الهيئة أن قرار تعليق العمليات التشغيلية جاء بصورة مؤقتة، لحين استكمال تقييم الأضرار الناتجة عن الاعتداء، والتحقق من سلامة مرافق المطار، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن المستجدات لاحقًا.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان ومصادر مطلعة وقوع انفجار داخل المطار، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وسط انتشار سيارات الإسعاف وإجلاء مسافرين من أجزاء من المنشأة.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية تحويل مسار الرحلات المتجهة إلى الرياض أو إلغاءها، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الطيران تعليق أو إلغاء رحلاتها إلى العاصمة السعودية، من بينها الخطوط الجوية الكويتية والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية.

كما دعت إدارة مطار الملك خالد الدولي المسافرين إلى التواصل المباشر مع شركات الطيران، والتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، في ظل التغييرات الطارئة على جداول التشغيل.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت مرافق الطيران المدني السعودية خلال الأيام الماضية، من بينها هجمات طالت مطاري الملك خالد الدولي بالرياض وأبها الدولي، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين وأضرار مادية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في وقت سابق وقوع ثلاث وفيات و36 إصابة جراء اعتداءين استهدفا مطاري الرياض وأبها يومي السادس والسابع من أكتوبر الجاري، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المسافرين والعاملين وضمان سلامة المنشآت.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهات العسكرية المرتبطة بالأزمة اليمنية، واستمرار الهجمات التي تشهدها المنطقة، ما يثير مخاوف بشأن أمن حركة الطيران المدني واستقرار الرحلات الجوية.

وتواصل الجهات السعودية المختصة تقييم الأضرار ومتابعة تداعيات الحادث، وسط ترقب لإعلانات رسمية جديدة بشأن حصيلة الإصابات وموعد استئناف العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي.

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