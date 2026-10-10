بقت كوم تراب .. حريق هائل يلتهم شونة قش أرز في كفر الشيخ| شاهد

التهم حريق هائل، اليوم السبت، كميات ضخمة من قش الأرز المخزنة داخل شونة لتجميع القش بنطاق قرية نصرة التابعة لمركز كفر الشيخ، وسط جهود مكثفة تبذلها قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للمناطق المجاورة.

تلقى اللواء عبد الله فليفل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً باندلاع الحريق.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية، وقوات الحماية المدنية مدعومة بعدة سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتعاملت مع ألسنة اللهب الكثيفة الناتجة عن اشتعال كميات القش.

ويواصل رجال الإطفاء حتى الآن جهودهم المكثفة لإخماد ومنع تجدد اشتعال النيران.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.