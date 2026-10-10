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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

1.7 مليون مواطن تصالحوا في مخالفات البناء.. ووزيرة التنمية المحلية تكشف التفاصيل

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
محمد البدوي

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن عدد المواطنين الذين أتموا إجراءات التصالح في مخالفات البناء بلغ نحو مليون و700 ألف شخص، في إطار تطبيق القانون المنظم لتقنين أوضاع المباني المخالفة.

 

تعديل قانون التصالح

وأوضحت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن الوزارة تقدمت بـ8 مواد مقترحة لتعديل قانون التصالح، ومن المقرر مناقشتها داخل مجلس النواب.

 

مسألة تحديد آخر تصوير جوي

وأشارت إلى أن المقترحات تتناول عددًا من الملفات المرتبطة بتنفيذ القانون، من بينها مسألة تحديد آخر تصوير جوي يُعتد به في إجراءات التصالح، بعدما طالب بعض النواب بمراجعة النص المتعلق بتصوير عام 2023.

 

إشكالية صب الأسقف

كما تتضمن الملفات المطروحة إشكالية صب الأسقف في الحالات المرتبطة بنموذج 8، مقارنة بالإجراءات التي كان يتيحها نموذج 10، وهي نقطة أكدت الوزيرة العمل على معالجتها.

استمرار مراجعة آليات تطبيق قانون التصالح 

وتعكس التعديلات المقترحة استمرار مراجعة آليات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وسط مساعٍ لمناقشة التحديات التي تواجه المواطنين والجهات التنفيذية، على أن تتحدد الصورة النهائية للتعديلات وفقًا لما تسفر عنه المناقشات البرلمانية والإجراءات الرسمية اللاحقة.

تعديل قانون التصالح وزيرة التنمية وزيرة التنمية المحلية منال عوض

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