منال عوض: التوسع في المبادرات المحلية لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، و حنان مجدي محافظ الوادي الجديد ، مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بمدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار جولاتها بالمحافظة، لمتابعة المشروعات التنموية و الخدمات المقدمة للمواطنين ، لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

جاء ذلك بحضور محمد كجك نائب المحافظ، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الداخلة، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية .

مبادرة خفض أسعار السلع

واطلعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الوادي الجديد على السلع التي توفرها المبادرة، والتي تشمل الخضروات والفاكهة واللحوم والسلع التموينية، من خلال منافذ تابعة للوحدات المحلية بالمراكز، بالتنسيق مع مديرية التموين، بهدف إتاحة مجموعة متنوعة من الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية التوسع في المبادرات المحلية الهادفة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتعزيز دور المنافذ التابعة للوحدات المحلية في تلبية احتياجات المواطنين، مشيرةً إلى أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات التموين لضمان توافر السلع وإتاحتها بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، بما يدعم جهود ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية تكامل جهود الجهات المعنية بالمحافظة لدعم المبادرات التي تستهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مع الاستفادة من إمكانات الوحدات المحلية وتعزيز التعاون مع مديرية التموين، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، حرص المحافظة على دعم المبادرة من خلال المنافذ التابعة للوحدات المحلية بالمراكز، بالتنسيق مع مديرية التموين، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يعزز قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية ويسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

وأضافت محافظ الوادي الجديد أن المحافظة تعمل على تعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية التموين لضمان توافر السلع الأساسية وتيسير إتاحتها للمواطنين بمختلف المراكز، مؤكدةً استمرار جهود المحافظة لدعم المبادرات التي تستهدف خدمة المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.