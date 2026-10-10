زراعة مليوني نخلة بالوادي الجديد.. منال عوض تكشف حجم الإنجاز في المشروع الاستثماري

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن مستجدات أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بمحافظة الوادي الجديد، والذي يستهدف زراعة مليوني نخلة، موضحة أنه جرى الانتهاء من زراعة 600 ألف نخلة حتى الآن.

التوسع في الأنشطة الزراعية والاستثمارية

وقالت منال عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المشروع يمثل إضافة مهمة لقطاع إنتاج التمور، ويدعم التوسع في الأنشطة الزراعية والاستثمارية بالمحافظة.

مشروعات زراعية واستثمارية

وأشارت الوزيرة إلى أن الوادي الجديد تمتلك فرصًا متعددة للتنمية، في ظل ما تتمتع به من مساحات واسعة ومقومات تسمح بإقامة مشروعات زراعية واستثمارية، لافتة إلى أهمية إعداد دراسات جدوى تسهم في تحديد الفرص المتاحة وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة.

تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة

وأكدت أن توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين يمثل أحد محاور العمل لتنمية المحافظة، بما يساعد على إقامة مشروعات متنوعة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص جديدة للنمو.

الكهوف والمواقع ذات القيمة السياحية

وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع الاهتمام بالمقومات الطبيعية والبيئية التي تتميز بها الوادي الجديد، بما يشمل المحميات الطبيعية والكهوف والمواقع ذات القيمة السياحية، وهو ما يفتح المجال أمام تنويع الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة.