منال عوض تعلن تفاصيل ضم كهف الجارة للمحميات الطبيعية وخطة فتحه أمام الزوار

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تفاصيل إعلان كهف الجارة بمحافظة الوادي الجديد محمية طبيعية، في خطوة ترفع عدد المحميات الطبيعية في مصر إلى 32 محمية، مؤكدة أهمية الموقع لما يمتلكه من مقومات بيئية وأثرية وسياحية مميزة.

وجود نقوش ورسوم تعود إلى الإنسان القديم

وأوضحت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن كهف الجارة يتميز بوجود نقوش ورسوم تعود إلى الإنسان القديم، فضلًا عن التكوينات الطبيعية التي تأثرت بتغيرات مناخية متعددة، شملت سقوط الأمطار وتأثير المياه الجوفية، قبل أن تسود المنطقة حالة من الجفاف.

إمكانية استثماره في تنشيط السياحة

وأضافت أن وزارة البيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف المحميات الطبيعية، نظرًا لدورها في الحفاظ على التنوع البيئي وصون المواقع ذات القيمة التاريخية والطبيعية، مشيرة إلى أن كهف الجارة يجمع بين الأهمية الأثرية والبيئية وإمكانية استثماره في تنشيط السياحة.

إجراءات الحماية اللازمة

وأكدت منال عوض أن الكهف سيكون متاحًا أمام الزوار، مع العمل على تهيئة الطريق وتيسير الوصول إليه، إلى جانب وضع ضوابط منظمة للزيارة وتوفير إجراءات الحماية اللازمة للحفاظ على مكوناته الطبيعية والرسوم الموجودة داخله.

خريطة التراث العالمي

وأشارت إلى أن أعمال المسح والدراسة ستتواصل في المنطقة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، للكشف عن كهوف أخرى محتملة، مع السعي إلى إدراج الموقع على خريطة التراث العالمي.

تركيب وسائل إضاءة حديثة

ولفتت الوزيرة إلى أنه جرى تركيب وسائل إضاءة حديثة داخل الكهف بدلًا من الشموع التي كانت تُستخدم سابقًا، والتي تسببت أدخنتها في اسوداد أجزاء من الجدران، مؤكدة أهمية توفير الإضاءة المناسبة دون الإضرار بالقيمة الأثرية للمكان، مع وضع تحذيرات للزوار وتعيين أفراد أمن للحفاظ عليه.