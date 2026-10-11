الكعب العالي أم الأحذية المسطحة؟ .. طبيب عظام يوضح الأفضل لصحة الركبتين

تختار كثير من النساء الأحذية اليومية بناءً على الشكل والأناقة ومدى ملاءمتها للملابس، لكن نوع الحذاء قد يؤثر أيضًا على راحة القدمين والركبتين والظهر، خاصة عند ارتدائه لساعات طويلة.

وبين الكعب العالي والأحذية المسطحة، يظل السؤال الأهم: أيهما أفضل للحفاظ على صحة المفاصل وتجنب الألم؟

وسلط تقرير نشرته صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية الضوء على تأثير الأحذية المختلفة على الركبتين، مستعرضًا توضيحات الدكتور أميت بيسباتي، مدير جراحة العظام وجراحات الركبة بمساعدة الروبوت في مستشفى جاسلوك ومركز الأبحاث بمدينة مومباي، بشأن كيفية اختيار الحذاء المناسب للاستخدام اليومي.

وأوضح التقرير أن الاختيار لا يعتمد فقط على ارتفاع الكعب، بل يشمل أيضًا مستوى التبطين والثبات ومدى ملاءمة الحذاء لشكل القدم.

هل يسبب الكعب العالي مشكلات في الركبتين؟

يُعد الكعب العالي من الخيارات المفضلة لدى كثير من النساء، لكنه قد يغير طريقة توزيع وزن الجسم أثناء الوقوف والمشي. فارتفاع الكعب يدفع الجسم إلى الأمام، ويغير الوضع الطبيعي للكاحل، ما قد يزيد الضغط الواقع على مفصل الركبة، فضلًا عن تأثيره المحتمل على وضعية الجسم وأسفل الظهر.

ووفقًا للطبيب، فإن ارتداء الكعب العالي لفترات طويلة قد يرتبط بزيادة الشعور بالألم في القدمين والركبتين والظهر، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مشكلات في المفاصل أو العضلات.

لكن ذلك لا يعني ضرورة الامتناع تمامًا عن ارتداء الكعب العالي؛ إذ يمكن أن يكون استخدامه لفترات قصيرة مقبولًا لدى بعض الأشخاص، بشرط مراعاة الراحة والثبات وتجنب الأحذية غير المناسبة للقدم.

هل الأحذية المسطحة أفضل لصحة الركبتين؟

قد يبدو الحذاء المسطح خيارًا أكثر أمانًا مقارنة بالكعب العالي، لكن التقرير يوضح أن الأحذية المسطحة ليست جميعها مناسبة للاستخدام اليومي الطويل.

فالأحذية ذات النعل الرقيق والمسطح تمامًا، وكذلك بعض أنواع الشبشب، قد تفتقر إلى التبطين الكافي ودعم القدم والثبات أثناء الحركة. ومع المشي لمسافات طويلة أو الوقوف لساعات، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الإجهاد الواقع على القدمين، وربما تفاقم بعض مشكلات القدم أو الركبة أو الظهر لدى الأشخاص الأكثر عرضة لها.

لذلك، لا يرتبط اختيار الحذاء الصحي بكونه مرتفعًا أو مسطحًا فقط، بل بمدى قدرته على توفير الراحة والدعم المناسبين خلال الحركة.

6 مواصفات يجب توافرها في الحذاء اليومي

بحسب التوصيات الواردة في التقرير، هناك مجموعة من الخصائص التي يُفضل الانتباه إليها عند شراء الأحذية للاستخدام اليومي:

1- التبطين الجيد: يساعد النعل المبطن بصورة مناسبة على امتصاص جزء من الصدمات أثناء المشي، مع ضرورة اختيار مستوى تبطين يتوافق مع احتياجات القدم.

2- نعل ثابت: ينبغي أن يوفر الحذاء ثباتًا جيدًا، وألا يكون لينًا أو غير مستقر بدرجة تؤثر على توازن القدم أثناء الحركة.

3- مساحة كافية للأصابع: يُفضل اختيار حذاء يسمح للأصابع بالحركة الطبيعية دون ضغط أو تزاحم، لتجنب الشعور بالألم وعدم الراحة.

4- تثبيت الكعب: يجب أن يحتضن الجزء الخلفي من الحذاء الكعب بصورة جيدة، بحيث لا تتحرك القدم داخله بصورة متكررة أثناء المشي.

5- المقاس المناسب:من الضروري التأكد من أن الحذاء لا يضغط على جانبي القدم أو مقدمتها، وأنه يوفر مساحة كافية دون أن يكون واسعًا لدرجة تسمح بانزلاق القدم داخله.

6- الراحة أثناء التجربة: لا ينبغي الاعتماد على الشكل أو السعر أو وصف الحذاء بأنه طبي فقط؛ بل يجب التأكد من أنه مريح ومناسب لشكل القدم وطبيعة الاستخدام.

متى يكون ألم الركبة علامة تستدعي زيارة الطبيب؟

قد يساعد تغيير الحذاء على تخفيف بعض أنواع الانزعاج المرتبط بالمشي أو الوقوف، لكن استمرار الألم رغم تغيير الأحذية يستدعي الانتباه، خاصة إذا كان مصحوبًا بتورم أو صعوبة في الحركة.

ومن العلامات التي تستوجب تقييمًا طبيًا، وفقًا للتقرير:

استمرار الألم في الركبة أو القدم أو الورك أو الظهر.

زيادة الألم بعد المشي أو الوقوف لفترة طويلة.

تورم الركبة أو الشعور بأنها تعلق أثناء الحركة.

الإحساس بأن الركبة غير ثابتة أو أنها قد تنثني فجأة.

تأثير الألم على المشي أو أداء الأنشطة اليومية.

وفي هذه الحالات، لا ينبغي افتراض أن الحذاء هو السبب الوحيد؛ فقد يرتبط الألم بالتهاب المفاصل أو مشكلات الأوتار أو اضطرابات القدم أو إصابة سابقة، وهو ما يتطلب تشخيصًا مناسبًا.

هل توجد أحذية مثالية تناسب الجميع؟

يشير التقرير إلى أنه لا يوجد نوع واحد من الأحذية يناسب جميع الأشخاص. فالاختيار يختلف بحسب طبيعة القدم، ومستوى النشاط اليومي، ووجود مشكلات صحية سابقة، مثل التهاب المفاصل أو القدم المسطحة أو إصابات الركبة.

وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى أحذية مصممة لتوفير دعم إضافي أو إلى تقييم متخصص لتحديد ما يناسب حالتهم. كما أن ارتفاع السعر أو وصف الحذاء بأنه «طبي» لا يضمن وحده أنه الاختيار الأفضل.

لا يمكن اعتبار الكعب العالي أو الحذاء المسطح الخيار الأفضل للجميع، فالأهم هو اختيار حذاء يوفر التبطين والثبات والمساحة المناسبة للأصابع، مع تثبيت جيد للكعب وراحة أثناء المشي.

وإذا كنتِ ترتدين الحذاء لساعات طويلة يوميًا، فمن الأفضل إعطاء الأولوية لراحة القدم ودعمها بدلًا من الاعتماد على الشكل وحده. أما إذا استمر ألم الركبة أو صاحبه تورم أو صعوبة في الحركة، فإن مراجعة الطبيب تظل الخطوة الأهم لتحديد السبب والعلاج المناسب.