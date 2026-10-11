قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل قيام الليل يكون كل يوم؟.. اغتنم جوائزه الربانية ولا تفوّته
كيفين جونسون: الأهلي يمتلك عقلية الفوز.. ومباريات «القمة» لا تخضع للتوقعات
سفارة السعودية لدى الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى طلب مساعدتها.. تفاصيل
تصل للحبس سنتين .. تفاصيل عقوبة الأفعال الخادشة للحياء العام في قانون العقوبات
الكعب العالي أم الأحذية المسطحة؟ .. طبيب عظام يوضح الأفضل لصحة الركبتين
«كاسونجو» يتوقع فوز الزمالك على الأهلي في القمة.. ويكشف موقفه من العودة للدوري المصري
هل خلافات واشنطن وطهران تعرقل إنهاء الحرب؟.. خبير شئون إيرانية يوضح
تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم
وزير الكهرباء يزف بشرى سارة للمواطنين: مصر تستهدف رفع قدرات الطاقة الشمسية على أسطح المنازل إلى 1000 ميجاوات خلال عامين
بـ 20 دعاءً قبل النوم تغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر.. اغتنمها
تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج
اللي عشته يصعب تخيله .. تصريحات مثيرة من كولر عن الأهلي ورحلاته الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تصل للحبس سنتين .. تفاصيل عقوبة الأفعال الخادشة للحياء العام في قانون العقوبات

الحبس
الحبس
محمد الشعراوي

وضع قانون العقوبات عقوبات لمواجهة بعض الأفعال المتعلقة بنشر أو صناعة أو حيازة المواد التي تكون خادشة للحياء العام، وحدد الحالات التي تدخل في نطاق التجريم والعقوبات التي يمكن توقيعها وفقًا للقانون.

وتأتي هذه الأحكام في المادة 178 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020.

وتنص المادة على معاقبة كل من نشر أو صنع أو حاز، بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور العامة، إذا كانت خادشة للحياء العام.

وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنتين، مع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو الحكم بإحدى هاتين العقوبتين.

ويظهر من النص أن القانون حدد مجموعة من الأفعال التي يمكن أن تدخل في نطاق المسؤولية، من بينها النشر والصنع والحيازة، مع اشتراط ارتباط الحيازة بأغراض حددها القانون، وهي الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض.

كما لم يقصر القانون المواد محل التجريم على نوع معين من الصور، وإنما أورد قائمة تشمل المطبوعات والمخطوطات والرسومات والإعلانات والصور المحفورة والمنقوشة والرسومات اليدوية والفوتوغرافية والإشارات الرمزية وغيرها.

الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة

وفيما يتعلق بتصنيف الجرائم، يفرق قانون العقوبات بين الجنايات والجنح والمخالفات بحسب طبيعة العقوبة المقررة.

وتشمل الجنايات الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن.

أما الجنح فهي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس أو بالغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه، بينما تشمل المخالفات الجرائم التي تكون عقوبتها الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه.

قانون العقوبات العقوبات التجريم والعقوبات الفرق بين الجناية والجنحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 هذا الموعد

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

مرتبات شهر أكتوبر

قرار حكومي بشأن مرتبات شهر أكتوبر.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

تحذير من السيول والأمطار الرعدية.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات

محمد سامي ومي

سيارة فارهة وبوكيه ورد.. لامبورجيني هدية محمد سامي لـ مي عمر في عيد ميلادها

أرشيفية

استشهاد مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة حتى الجمعة.. والعظمى 39 درجة على جنوب الصعيد

ترشيحاتنا

غلق أعلى محور 26 يوليو باتجاه كوبري 15 مايو لمدة 6 أشهر

الطرق البديلة بعد غلق أعلى محور 26 يوليو لمدة 6 أشهر

غلق أعلى محور 26 يوليو باتجاه كوبري 15 مايو لمدة 6 أشهر

الطرق البديلة.. بعد غلق أعلى محور 26 يوليو باتجاه كوبري 15 مايو لمدة 6 أشهر

تركي ال شيخ

اللهم احفظ وطني.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة بعد استهداف مطار الرياض

بالصور

في عيد ميلاده الـ65.. من «نور العين» إلى «حبيتك».. كيف جدّد عمرو دياب نفسه عبر الأجيال؟

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

بإطلالة شبابية عصرية.. أيسل رمزي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

ايسل رمزي
ايسل رمزي
ايسل رمزي

أتليتيكو مدريد ينجو من فخ ألافيس بصعوبة

أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة يوميًا كفيلة بإصابتك بأمراض خطيرة.. أبرزها السرطان والسكري

الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد