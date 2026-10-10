برلماني: البنوك المصرية ركيزة أساسية في تمويل احتياجات الدولة

قال النائب أشرف سعد، عضو مجلس النواب، إن قرار وكالة ستاندرد آند بورز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يبرز أهمية النظام المصرفي المصري باعتباره مصدرًا لتمويل الحكومة بالعملة المحلية.

وأوضح سعد في تصريحات خاصة أن توافر مصادر تمويل محلية يمثل عنصرًا مهمًا في إدارة الاحتياجات المالية للدولة، ويساعد على تنويع أدوات الاقتراض وعدم الاعتماد بصورة كاملة على التمويل الخارجي، لافتًا إلى أهمية الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على تمويل الأنشطة الاقتصادية.

دعم القطاعات الإنتاجية

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب توجيه مزيد من الاهتمام إلى دعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الصادرات، بما يسهم في توفير موارد مستدامة للعملة الأجنبية وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.

وأكد أن استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار يمثلان عاملين مهمين لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مع ضرورة متابعة تطورات الدين العام وتكلفة التمويل بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات الدولة ودعم القطاع الخاص.