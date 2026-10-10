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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليماحي وبرلمان أمريكا اللاتينية يبحثان تنفيذ إنشاء تجمع تشاوري لرؤساء البرلمانات الإقليمية

اليماحي ورئيس برلمان أمريكا اللاتينية
اليماحي ورئيس برلمان أمريكا اللاتينية
الديب أبوعلي

التقى محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، مع رئيس برلمان أمريكا اللاتينية، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية الـ 153 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة أروشا بتنزانيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلماني العربي–اللاتيني، وعددًا من المبادرات الرامية إلى تطوير العمل البرلماني متعدد الأطراف.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تنفيذ المبادرة التي أطلقها البرلمان العربي بشأن إنشاء تجمع لرؤساء البرلمانات الإقليمية في إطار الاتحاد البرلماني الدولي، باعتبارها إطارًا مؤسسيًا للحوار والتنسيق بين البرلمانات الإقليمية، ومنصة لتعزيز حضورها ودورها في أعمال أهم محفل برلماني دولي.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن طرح هذه المبادرة يأتي انطلاقًا من أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية الإقليمية، وتطوير آليات التنسيق والتشاور بين البرلمانات الإقليمية، بما يتيح توحيد الرؤى وتقريب المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز إسهام البرلمانات الإقليمية في صياغة أجندة العمل البرلماني الدولي.

تجمع لرؤساء البرلمانات الإقليمية

وأشار "اليماحي" إلى أن المبادرة حظيت بردود إيجابية وداعمة من عدد من رؤساء البرلمانات الإقليمية التي تمت مخاطبتها، بما يعكس اهتمامًا متزايدًا بفكرة إنشاء هذا التجمع، وحرصًا على بلورة آلية أكثر فعالية للتنسيق بين البرلمانات الإقليمية، مؤكدًا أن البرلمان العربي يتطلع إلى مواصلة التشاور مع مختلف البرلمانات الإقليمية، وصولًا إلى وضع تصور عملي لتنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.

ومن جانبه، أكد رئيس برلمان أمريكا اللاتينية أهمية المبادرة، وما يمكن أن تمثله من إضافة نوعية إلى منظومة العمل البرلماني الدولي، وتعزيز قنوات الحوار والتنسيق بين البرلمانات الإقليمية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة التشاور بشأن آليات تنفيذها بما يحقق الأهداف المنشودة منها.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات العربية–اللاتينية، وما يجمع الجانبين من قواسم مشتركة ورؤى متقاربة تجاه العديد من القضايا الدولية، حيث أكد الجانبان حرصهما على مواصلة تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، وتعزيز التعاون بين البرلمان العربي وبرلمان أمريكا اللاتينية في مختلف المجالات البرلمانية، وتبادل الخبرات والتجارب، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية.

وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البرلمان العربي وبرلمان أمريكا اللاتينية، بما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين، ويدعم حضورهما الفاعل في منظومة العمل البرلماني الدولي.

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي برلمان أمريكا اللاتينية أروشا محمد بن أحمد اليماحي الاتحاد البرلماني الدولي تنزانيا اليماحي

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