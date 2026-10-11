إعلامي: عزاء نصر إبراهيم «رسالة مهمة» للكرة المصرية.. والمنافسة تنتهي داخل الملعب

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن عزاء نصر إبراهيم، أحد أساطير نادي الزمالك السابقين، جسد المعنى الحقيقي للروح الرياضية، في ظل حضور عدد كبير من رموز الكرة المصرية، يتقدمهم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وقال أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «من أيام قليلة فارقنا نصر إبراهيم، أسطورة من أساطير الزمالك، الغول اللي كل اللي شافه في الملعب بيحكي ويتحاكى عليه، والعزاء بتاعه كان رسالة للجميع، وحضره أساطير الكرة المصرية على رأسهم محمود الخطيب رئيس الأهلي».

وأضاف أضا: «في المواقف دي مفيش انتماءات ولا لون فانلة، هنا فيه حب واحترام وأخوة، وكل أساطير الأهلي والزمالك والإسماعيلي كانوا موجودين، ومجالس إدارات الأندية كمان، ودي صورة رائعة تمثل الكرة المصرية».

وتابع أضا: «إحنا عايزين المنافسة تكون داخل الملعب فقط، وبره الملعب يكون فيه كل الحب والأخوة والروح الرياضية، لأن اختلاف الانتماءات عمره ما يمنع إننا نحترم بعض ونقف جنب بعض في المواقف الإنسانية».

اختتم أضا حديثه قائلًا: «اللي حصل في عزاء نصر إبراهيم، ربنا يرحمه، رسالة مهمة لكل الجماهير واللاعيبة والجميع، وهي دي الكرة المصرية الحقيقية، نتنافس ونقاتل بشرف داخل الملعب، وبره الملعب إحنا حبايب وإخوات».