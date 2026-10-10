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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بيكلم ستات.. مشاجرة بين شاب وزوجته في شوارع البساتين| ماذا حدث؟

خلافات زوجية
خلافات زوجية
أحمد مهدي

شكوك زوجة يأست من تصرفات زوجها وصلت بها إلى مشاجرة في وسط الشارع بمنطقة البساتين جنوب القاهرة، ووصل بهم الأمر إلى الإصابات وتدخل أهالي المنطقة دون جدوى لفض الاشتباك بينهما.

مشاجرة زوجية طاحنة في شوارع البساتين

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات نشوب مشاجرة بين شاب وزوجته وإصابة كل منهما بسحجات وجروح متفرقة، في أحد الشوارع بمنطقة البساتين جنوب القاهرة.

وتبين من تحريات أجهزة المباحث بالقاهرة، أن الزوجة شكت في سلوك زوجها وقيامه بمحادثة سيدات عبر هاتفه وتحدثت معه أكثر من مرة إلا أنه لم يستمع لها واستكمل ممارسته.

وأشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في البساتين، أن الفتاة نشبت بينها وبين زوجه مشادة كلامية في وسط الشارع أمام الجيران وتطورت المشادة إلى مشاجرة نتج عنها إصاباتهم لبعضهما.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين تضمن ورود بلاغ أفاد بنشوب مشاجرة بين شاب وزوجته في أحد الشوارع بنطاق القسم.

على الفور، انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بالأيدي بين شاب وزوجته بسبب قيامه بمحادثة سيدات عبر هاتفه واكتشاف زوجته خيانته لها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الطرفين وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

في سياق آخر، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث مروري على طريق كورنيش النيل بكفر العلو، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مصحوبة بسيارة إسعاف.

بالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكي في عكس الاتجاه بتوك توك في القادم من كفر العلو باتجاه ركن فاروق بحلوان، وأصيب شخصين كانا متواجدين في التوك توك.

جرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.

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