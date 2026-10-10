مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف مطار الرياض الدولى

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد لأنباء الاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر اليوم، السبت، والذي أسفر عن وقوع إصابات.

وعبرت الأمانة العامة عن إدانتها الصارمة لهذا العمل الإرهابي الجبان، وشجبها المطلق لاستمرار هذه المليشيا الإرهابية في نهجها العدائي وتكرار اعتداءاتها السافرة على مرافق الطيران وعلى المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي، وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة، فإنها تؤكد تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.





