مقابل ركن السيارات.. ضبط سايس بالمعادي لطلبه مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمزاولة مهنة سايس وطلبه مبالغ مالى من المواطنين دون وجه حق نظير توقف سيارتهم بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، ومزاولته مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" لتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.