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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنك نكست يفعّل حلول (يو آي باث UiPath) بالشراكة مع شركة بى.ام.بى مصر للأتمتة الذكية لتحقيق التميز التشغيلي وتعزيز تجربة العملاء

بنك نكست
بنك نكست
ولاء عبد الكريم

أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات، عن إطلاق منصة يو آي باث (UiPath)، الرائدة عالميًا في مجال حلول الأتمتة الذكية، بالشراكة مع شركة بى.ام.بى مصر، هي مزوّد حلول عالمية، وابتكارات، وحلول استشارية، في خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي، في خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي. 

 تعمل الشركة مع أبرز شركاء التكنولوجيا لتزويد الشركات والمؤسسات بأفضل الحلول التقنية المصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، بهدف تسريع وتيرة الأتمتة وتعزيز الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المصرفية.

وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام بنك نكست بتحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي، ورفع جودة تجربة العملاء، ودعم استراتيجية البنك الشاملة للتحول الرقمي والنمو المستدام.

وفي هذا السياق، أعرب هشام دعبس، رئيس مجموعة أول للدعم في بنك نكست، عن سعادته بتشغيل منصة يو آي باث (UiPath) بالشراكة مع شركة بى.ام.بى مصر لتسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات البنكية، مشيرًا إلى النتائج المثمرة لتبني الحلول الابتكارية المقدمة في إطار هذا التعاون، والمتمثلة في تحسين الأداء المؤسسي لإدارة العمليات الداخلية بفعالية ودقة وسرعة تماشيا مع رؤية البنك نحو المرونة في التطوير سعيا لتقديم تجربة مميزة لعملاء بنك نكست ، وأضاف دعبس أن تلك الاتفاقية أثمرت عن فتح افاق جديدة للاستخدامات المتطورة لمنصة الاتمتة الرائدة عالميا وتعظيم دور هذه الشراكة للاستفادة بالنماذج العالمية للنهوض بالقطاع المصرفي المصري، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مما يمهد الطريق لمواصلة الابتكار والنمو بالمستقبل.

ومن جانبه قال أشرف الزرقا، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة يو آي باث (UiPath)، "نحن متحمسون لتحقيق إنجاز كبير لشركة يو آي باث (UiPath) في مصر من خلال إطلاق الأتمتة الذكية في بنك نكست – وهو من أسرع حالات التبني التي شهدناها، حيث تمكن البنك من تشغيل المنصة والاستفادة منها خلال فترة زمنية وجيزة، بدعم استثنائي من الإدارة التنفيذية بقيادة الرئيس التنفيذي للبنك وفريق القيادة، بالإضافة لمجهود والتزام فريق العمل المتميز بالبنك". وأضاف أشرف الزرقا "تركز المرحلة الأولى على تحويل بعض العمليات الخلفية وتعزيز تجربة العملاء. وهذا يمهّد الطريق لمزيد من الابتكار، بينما يسعى بنك نكست للنمو بخدمات مرنة وموجهة للعملاء. نحن فخورون بدعم رحلتهم نحو المزيد من الكفاءة – والمستقبل يحمل فرصًا هائلة مع الأتمتة العاملة (Agentic Automation) في الأفق."

وصرّح محمد مسعد، مدير إدارة الأتمتة الذكية وتحليل البيانات بشركة بى.ام.بى فرع مصر، قائلاً: "بصفتنا شريكًا استراتيجيًا في مجال الأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي لعملائنا في مصر والشرق الأوسط، نفخر بشراكتنا مع بنك نكست في هذا المشروع المحوري. نؤكد التزامنا المستمر بتقديم الدعم الاستشاري للبنك في رحلته نحو الأتمتة الذكية، والتي بدأت بفضل توجه بنك نكست الاستباقي نحو الأتمتة منذ اليوم الأول، مما أتاح دمج التكنولوجيا بكفاءة وتسريع تمكين المنتج وإظهار قيمة الحلول لفرق العمل. وأضاف مسعد نحن على يقين بأن الأتمتة الذكية ستقود تحولًا في القطاع المصرفي المصري نحو السرعة والابتكار والنمو. نتطلع إلى المستقبل لتوسيع نطاق الأتمتة وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبناء على إنجازاتنا مع منصة يو آي باث الرائدة، بهدف أن نكون روادًا نمكن شركاءنا من قيادة التغيير لا مجرد مواكبته. نحن متحمسون للمستقبل وملتزمون بإيجاد أفضل السبل لتطبيق الأتمتة."

وفي هذا الإطار، يواصل بنك نكست تنفيذ خطة طموحة لأتمتة عدد من العمليات الرئيسية خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي، وتقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء، والاستمرار في ريادة الابتكار المصرفي في السوق المصري.

بنك نكست البنوك الرائدة الحلول المصرفية

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