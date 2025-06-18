رئيس جهاز التمثيل التجاري يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء المكاتب التجارية بالدول العربية

عقد الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، اجتماعًا تنسيقيًا مع رؤساء المكاتب التجارية المصرية المعتمدين في الدول العربية، وذلك في إطار خطة الجهاز لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول العربية ومتابعة التحديات التي تواجه المكاتب التجارية في تنفيذ مهامها.

ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة التي تمس آليات التعاون الاقتصادي والتجاري، وسبل تعظيم الاستفادة من فرص الاستثمار والتبادل التجاري مع الدول العربية، إلى جانب استعراض مقترحات لتجاوز العقبات التي تعرقل تفعيل الدور الاقتصادي للمكاتب التجارية المصرية بالخارج.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الرؤية الاستراتيجية لجهاز التمثيل التجاري لتطوير منظومة العمل بين الإدارة المركزية والمكاتب الخارجية، بما يعزز التنسيق الفعّال ويُسهم في دعم توجهات الدولة المصرية نحو الانفتاح الاقتصادي والتكامل مع محيطها العربي.

وأكد الشريف خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري للمكاتب التجارية في دعم جهود الدولة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، مشددًا على ضرورة مواكبة التطورات الاقتصادية والاستفادة من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بالدول العربية لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.