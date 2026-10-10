اللهم احفظ وطني.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة بعد استهداف مطار الرياض

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، دعا خلالها الله أن يحفظ المملكة ويسدد رمي أبطالها، وذلك بعد استهداف مطار الرياض.

تركي ال شيخ

وكتب تركي آل الشيخ في منشوره: «اللهم احفظ وطني بعينك التي لا تنام، اللهم سدد رمي أبطالنا، اللهم ارحم شهداءنا واشفِ مصابينا، خسيس كل من أراد أرض الحرمين بسوء، هذا البلد آمن ومحفوظ من فوق سبع سماوات».

وعبّر رئيس الهيئة العامة للترفيه من خلال رسالته عن اعتزازه بوطنه، داعيًا بالرحمة للشهداء والشفاء للمصابين، ومؤكدًا ثقته في أمن المملكة وسلامتها، في ظل الأنباء المتداولة بشأن استهداف مطار الرياض.