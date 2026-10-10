مصر للطيران تعلق جميع رحلاتها إلى الرياض لحين استقرار الأوضاع

أعلنت مصر للطيران عن تعليق رحلاتها المتجهة من مطارى القاهرة والإسكندرية إلى الرياض، ولحين عودة التشغيل، وذلك وفقاً للتنسيق مع سلطات الطيران المدنى السعودى، وذلك نظرا لتعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض مؤقتا نتيجة للأوضاع الراهنة.

وفي هذا الإطار، أكدت الشركة أنه في حال رغبة الركاب أصحاب الحجوزات المؤكدة في تعديل خط السير لأي نقطة أخرى مباشرة داخل المملكة العربية السعودية، فسيتم إجراء التعديل دون تحصيل أي رسوم تعديل أو فروق أسعار.

وتابعت: “كما يمكن للعملاء الراغبين في إلغاء حجوزاتهم استرداد قيمة التذاكر دون تحصيل أي رسوم إلغاء، وفقًا للإجراءات المعمول بها”.

وأوضحت أن مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران يتابع الموقف باستمرار على مدار الساعة، وستتم موافاة المسافرين بالمستجدات تباعاً.

وطلبت من العملاء مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

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