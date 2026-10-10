قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية: الهجمات على السعودية انتهاك صارخ للقانون الدولي واستهتار بسلامة المدنيين
هل يسمح نموذج 8 بصب الأسقف؟ منال عوض توضح موقف التصالح في مخالفات البناء
اللجنة المصرية لإغاثة غزة: مستشفيات القطاع تحتاج إمدادات طبية عاجلة ومزيدا من الأطباء
اللجنة المصرية لإغاثة غزة: مستشفيات القطاع تحتاج إمدادات طبية عاجلة ومزيد من الأطباء
برشلونة يكتسح خيتافي بثلاثية في الدوري الإسباني
منال عوض تكشف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء أمام مجلس النواب
لميس الحديدي: مصر لا تنسى غزة.. ونوبل للسلام تكرّم قاضية واجهت جرائم الإبادة
مقتل 55 جنديًا من ألوية العمالقة الجنوبية في مواجهات عنيفة مع الحوثيين بباب المندب
مصر للطيران تعلق جميع رحلاتها إلى الرياض لحين استقرار الأوضاع
مبابي وفالفيردي يقودان تشكيل ريال مدريد أمام فياريال بالدوري الإسباني
زراعة مليوني نخلة بالوادي الجديد.. منال عوض تكشف حجم الإنجاز في المشروع الاستثماري
مقتل 55 جنديًا من ألوية العمالقة الجنوبية في مواجهات عنيفة مع الحوثيين بباب المندب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم ندوة توعوية حول دور الأسرة في التأهيل والدمج

"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ينظم ندوة توعوية حول دور الأسرة في التأهيل والدمج
"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ينظم ندوة توعوية حول دور الأسرة في التأهيل والدمج
أمل مجدى

احتفالًا باليوم العالمي للشلل الدماغي، الذي يوافق 6 أكتوبر من كل عام، واستمرارًا لجهود المجلس في التوعية والدعم والتمكين، نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ظهر اليوم السبت، ندوة توعوية حول دور الأسرة في التأهيل والدمج، بمقر جمعية واحة نور الحياة بالمعادي.

استعرضت الجلسة التي قدمها الدكتور أيمن طنطاوي، الخبير الوطني بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الفرق بين رعاية الطفل وتمكينه من الاحتضان الزائد إلى تشجيع الاستقلالية والمشاركة، وطرق إدماجه في الأنشطة المنزلية اليومية كجزء من التأهيل، كما ناقش الندوة  لغة التعامل داخل الأسرة أمام الطفل أو الأشقاء أو الجيران، وكذلك مناقشة ردود المشاركين على أسئلة المجتمع والمدرسة.

فيما استعرضت الجلسة التي قدمتها داليا عاطف، المنسق العام للمبادرة القومية "أسرتي قوتي" بالمجلس، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة، ودورها في إثبات نوع ودرجة الإعاقة والاستفادة من الخدمات والتيسيرات والمزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تناولت الجلسة خطوات وإجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بدءاً من تقديم الطلب والمستندات المطلوبة، مروراً بالإجراءات والفحوصات الطبية والتقييم الوظيفي، وحتى استلام البطاقة.

كما سلطت الجلسة الضوء على أهم المشكلات والمعوقات التي قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء استخراج البطاقة، سواء المتعلقة بالإجراءات أو المستندات أو مواعيد الكشف والفحوصات أو التقييم أو استلام البطاقة.

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المبادرة القومية "أسرتي قوتي" تهدف إلى تسليط الضوء على دور الأسرة باعتبارها الركيزة الأولى، والشريك الأساسي في دعم وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة مصابي الشلل الدماغي، مؤكدة على أهمية التفرقة بين رعاية الطفل وتمكينه، وعدم تحويل الرعاية الأساسية إلى حماية زائدة تمنع الطفل من التعلم والتجربة والمشاركة وتحقيق الاستقلالية.

وتابعت خلال كلمتها في الندوة أن الإيمان بقدرات وإمكانات الأشخاص ذوي الشلل الدماغي بدلاً من النظر إليهم من خلال الإعاقة فقط، لا يلغي حق الشخص في التعلم، المشاركة، تكوين العلاقات، وممارسة الأنشطة، فدور الأسرة في التأهيل يعتمد على التشجيع، التدريب، إتاحة المشاركة، التواصل الإيجابي، والابتعاد عن المقارنة أو الشفقة.

وأكدت أهمية تكامل الأدوار لنجاح عملية التمكين، لافته أن ذلك يتطلب تكاملاً بين الأسرة، المتخصصين، المؤسسات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، لافتة إلى أن دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نشر الوعي بقضاياهم، تعزيز حصولهم على الخدمات، ودعم أسرهم وإزالة الحواجز التي تعيق مشاركتهم.

وفي نهاية كلمتها، وجهت الدكتورة إيمان كريم رسالة شكر لجمعية واحة نور الحياة تقديرًا لجهودها في تأهيل وعلاج مصابي الشلل الدماغي، والتعاون في تنظيم الفعالية للوصول إلى الأسر وتزويدهم بالمعرفة، كما وجهت رسالة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة بعدم جعل الإعاقة تختزل صورة الأبناء في التركيز على ما يمكنهم فعله، ومنحهم الثقة باعتبارها الخطوة الأولى نحو استقلالهم، مؤكدة على أهمية العمل لبناء مجتمع يؤمن بحق كل إنسان ذي إعاقة في حياة كريمة ومستقلة.

فيما أكد مصطفى الليثي، رئيس مجلس الإدارة لجمعية واحة نور الحياة، أن زيارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لجمعية واحة نور الحياة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الشلل الدماغي وذوي الإعاقة.

وقال إن الجمعية تؤمن بأن تمكين الأطفال ذوي الإعاقة يبدأ من إتاحة فرص حقيقية للتأهيل والرعاية المتخصصة وتعزيز دمجهم في المجتمع مشيرًا إلى أن التعاون مع المجلس القومي يفتح آفاقًا جديدة لتطوير الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم، والوصول إلى المزيد من المستحقين بما يضمن لهم حياة أكثر استقلالية وكرامة.

جدير بالذكر الندوة جاءت بحضور الدكتور أيمن طنطاوي، الخبير الوطني بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومصطفى الليثي، رئيس مجلس إدارة جمعية واحة نور الحياة، وداليا عاطف، المنسق العام للمبادرة القومية "أسرتي قوتي" بالمجلس، ومحمد سري، المسئول الإعلامي للمجلس، وعمر معروف، عضو المكتب الفني بالمجلس، وآية أيمن، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية للشركات والمؤسسات بجمعية واحة نور الحياة، ورضوى زايد، مسئول علاقات عامة بالجمعية، فضلًا عن مشاركة عدد من قيادات الجمعية، و30 أُُسرة من أُسر الأشخاص ذوي الإعاقة.

القومي لذوي الاعاقة الاعاقة ذوي الاعاقة المجلس القومي لذوي الاعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 هذا الموعد

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

صواريخ إيران

بلومبيرج : دولة كبرى تزوّد إيران بالصواريخ لمواجهة ترامب

حسن المستكاوي وحفيده

شاهد أول ظهور لـ حسن المستكاوي بعد وعكته الصحية الأخيرة رفقة حفيده

الجيش المصري في القرآن

هل ذكر الجيش المصري في القرآن؟.. أكثر من 100 مرة مباشرة وغير مباشرة

انقطاع الكهرباء في الكويت

انقطاع الكهرباء في الكويت.. 5 مغذيات بمحطة السالمية خارج الخدمة

ترشيحاتنا

محمود حجازي

وفاة والد الفنان محمود حجازي والعزاء غدًا

محمد رمضان

«عشماوي وصل».. محمد رمضان يكشف ملامح شخصيته في الموسم الرمضاني

فيلم ولا كان عالبال

تامر حسني وياسمينا العبد يطرحان دويتو «اتنين مجانين» من فيلم ولا كان عالبال

بالصور

أتليتيكو مدريد ينجو من فخ ألافيس بصعوبة

أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة يوميًا كفيلة بإصابتك بأمراض خطيرة.. أبرزها السرطان والسكري

الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة

حقيقة صادمة عن الباذنجان واحتوائه على الحديد.. لماذا يتحول لونه إلى الأسود بعد التقطيع؟

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

باللون الأخضر.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد