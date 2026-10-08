سحب ترخيص أي مدرسة خاصة أو دولية ترفض“الطلاب ذوي الإعاقة” المستوفين للشروط

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس الخاصة والدولية ملزمة بقبول الطالب المستوفي الشروط من ذوي الإعاقة ، وذلك تنفيذا لقانون الإعاقة المادة ١١

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في حالة مخالفة ذلك ، تنذر المدرسة ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة يتم وقف الترخيص لمدة ستة أشهر ، وفي حالة الإستمرار في هذه المخالفة يسحب الترخيص .

وكانت قد عقدت الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والمشرف على مستشارى المواد الدراسية بحضور الدكتور احمد ادم مدير عام الإدارة العامة للدمج التعليمى الشامل ورئيس اتحاد الشلل الدماغي بمصر ، لقاء توعوي بشكل دوري مع مديري المدارس الخاصة والدولية بشأن الطلاب المدمجين

واستهدف لقاء مديري المدارس الخاصة والدولية ، والسادة موجهي عموم التربية النفسية والاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسين ، وتناول اللقاء شرح قانون الإعاقة المادة ١١ ، بالإضافة إلى محاضرة عن طرق التعامل مع فرط الحركة وتشتت الانتباه واضطراب طيف التوحد للدكتور محمد فتحي اخصائي التوحد بمركز الإرشاد النفسي جامعة عين شمس

وخلال اللقاء ، وعدت الإدارة العامة للدمج التعليمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإستمرار هذه اللقاءات علي مدار العام الدراسي

كما قامت الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والمشرف على مستشارى المواد الدراسية بعقد اجتماع مع مسئولي الدمج بالقاهرة ، لبحث دعم وتطوير منظومة الدمج التعليمي والوقوف علي التحديات