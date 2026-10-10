وزير البترول: هدفنا الاستثمار في الكوادر البشرية وتمكين الكفاءات وتعظيم الاستفادة من الخبرات

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية، وتمكين الكفاءات، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتسريع تنفيذ خطط العمل، وتحقيق المستهدفات الإنتاجية والتشغيلية لشركات قطاع البترول.

وأصدر وزير البترول حركة تكليفات محدودة لرؤساء مجالس إدارات عدد من شركات القطاع، لشغل المواقع الشاغرة نتيجة بلوغ شاغليها سن التقاعد، إلى جانب الدفع بقيادات جديدة في إطار مواصلة تطوير الأداء وتعزيز كفاءة الإدارة.

وأصدر الوزير حركة تكليفات موسعة شملت مساعدي رؤساء الشركات ومديري العموم في مجالات الاستكشاف والعقود والمهمات، بما يدعم كفاءة العمل في هذه المجالات الحيوية، ويعزز الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتاحة داخل القطاع.

وذكر بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه التكليفات تأتي في إطار التوجه نحو تجديد الدماء في المواقع القيادية.