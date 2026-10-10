الطرق البديلة بعد غلق أعلى محور 26 يوليو لمدة 6 أشهر

تزايدت تساؤلات المواطنين بشأن الطرق البديلة لتجنب التكدسات المرورية، عقب إعلان محافظة الجيزة غلقا كليا للاتجاه القادم من أعلى محور 26 يوليو والطريق الدائري «القوس الغربي» باتجاه كوبري 15 مايو، لمدة 6 أشهر، وذلك لاستكمال الأعمال الإنشائية بمحطة مونوريل وادي النيل، ضمن مشروع المونوريل «خط وادي النيل – 6 أكتوبر».

غلق أعلى محور 26 يوليو باتجاه كوبري 15 مايو لمدة 6 أشهر

غلق تجريبي أعلى محور 26 يوليو لمدة 5 أيام

أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ غلق كلي تجريبي للاتجاه القادم من أعلى محور 26 يوليو والطريق الدائري «القوس الغربي»، والمؤدي إلى كوبري 15 مايو، لمدة 5 أيام، لاختبار التأثيرات المرورية المترتبة على الغلق والتأكد من انتظام حركة السيارات بالمنطقة.

وأوضحت المحافظة أن الغلق التجريبي بدأ في تمام الساعة 12:05 صباح يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026، ويستمر حتى صباح يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر 2026، دون تنفيذ أعمال إنشائية خلال هذه الفترة، بهدف تقييم الوضع المروري ورصد مدى تأثير الغلق على حركة المركبات.

وأضافت أن الغلق الكلي الفعلي سيبدأ صباح يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، ويستمر لمدة 6 أشهر، لحين الانتهاء من الأعمال الإنشائية المقررة بالمنطقة.

سبب غلق أعلى محور 26 يوليو

وأرجعت محافظة الجيزة قرار الغلق إلى استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مونوريل وادي النيل، ضمن مشروع المونوريل «خط وادي النيل – 6 أكتوبر»، وهو ما يستلزم إغلاق الاتجاه المشار إليه لتوفير المساحة اللازمة لتنفيذ الأعمال وفقا للخطة المحددة.

غلق أعلى محور 26 يوليو باتجاه كوبري 15 مايو لمدة 6 أشهر

الطرق البديلة باتجاه كوبري 15 مايو

حددت محافظة الجيزة مسارين بديلين أمام قائدي المركبات القادمين من الطريق الدائري «القوس الغربي» وأعلى محور 26 يوليو، والراغبين في مواصلة السير باتجاه كوبري 15 مايو، وذلك لتيسير الحركة المرورية وتجنب منطقة الأعمال.

المسار البديل الأول

يمكن لقائدي السيارات سلوك المنزل المؤدي إلى شارع السودان، ثم مواصلة السير عبر الشارع حتى الوصول إلى تقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية، والانحراف يسارا للدخول إلى شارع جامعة الدول العربية، واستكمال الطريق في اتجاه كوبري 15 مايو.

غلق أعلى محور 26 يوليو باتجاه كوبري 15 مايو لمدة 6 أشهر

المسار البديل الثاني

يتضمن المسار سلوك المنزل المؤدي إلى ميدان لبنان، ثم الدخول إلى شارع لبنان، والانحراف يسارا إلى شارع شهاب، ثم الانعطاف يسارا مرة أخرى إلى مسطح نفق وادي النيل، وصولا إلى شارع 26 يوليو في اتجاه كوبري 15 مايو، وذلك بعد تجاوز منطقة الأعمال.

غلق أعلى محور 26 يوليو باتجاه كوبري 15 مايو لمدة 6 أشهر

إجراءات مرورية لتجنب التكدسات

وفي إطار الاستعدادات اللازمة لتنفيذ قرار الغلق، أكدت محافظة الجيزة التنسيق بين الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال، لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية والعلامات المرورية والكشافات والطواحين الضوئية بمحيط منطقة العمل بالكامل.

وتهدف هذه الإجراءات إلى توجيه قائدي المركبات إلى المسارات البديلة المحددة، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، إلى جانب تنظيم حركة السيارات خلال فترة تنفيذ الأعمال.

كما تقرر تكثيف الخدمات المرورية بمحيط منطقة الغلق، للعمل على تسيير حركة المركبات والحد من التكدسات المرورية، وضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة طوال فترة تنفيذ الأعمال الإنشائية.