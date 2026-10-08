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غلق كلي أعلى محور 26 يوليو والطريق الدائري اتجاه كوبري 15 مايو لمدة 5 أيام تجريبيًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق كلي أعلى محور 26 يوليو والطريق الدائري اتجاه كوبري 15 مايو لمدة 5 أيام تجريبيًا

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة أنه في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل «خط وادي النيل – ٦ أكتوبر» واستكمال الأعمال الإنشائية بمحطة مونوريل وادي النيل وذلك بمحور ٢٦ يوليو في الاتجاه القادم من أعلى محور ٢٦ يوليو والطريق الدائري «القوس الغربي» اتجاه كوبري ١٥ مايو فقد تقرر تنفيذ غلق كلي للاتجاه المشار إليه.

وأوضحت المحافظة أن الغلق سيبدأ بصورة تجريبية دون تنفيذ أعمال لمدة ٥ أيام اعتبارًا من الساعة ١٢:٠٥ صباحًا يوم الخميس الموافق ٨ أكتوبر ٢٠٢٦ وحتى صباح يوم الاثنين الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ وذلك للوقوف على مدى تأثير الغلق على الحركة المرورية، تمهيدًا للبدء في تنفيذ الأعمال عقب التأكد من انتظام وسيولة الحركة المرورية على أن يستمر الغلق لمدة ٦ أشهر اعتبارًا من صباح يوم الاثنين الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦ وحتى انتهاء فترة الأعمال.
والمسارات البديلة المقترحة على النحو التالي:
المسار البديل الأول: حركة المركبات القادمة من الطريق الدائري «القوس الغربي» من أعلى محور ٢٦ يوليو، وترغب في استكمال السير اتجاه كوبري ١٥ مايو تسلك المنزل المؤدي إلى شارع السودان، ثم استكمال السير بشارع السودان حتى تقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية ثم الدخول يسارًا إلى شارع جامعة الدول العربية اتجاه كوبري ١٥ مايو.

المسار البديل الثاني: حركة المركبات القادمة من الطريق الدائري «القوس الغربي» من أعلى محور ٢٦ يوليو، وترغب في استكمال السير اتجاه كوبري ١٥ مايو، تسلك المنزل المؤدي إلى ميدان لبنان، ثم الدخول إلى شارع لبنان، ثم الدخول يسارًا إلى شارع شهاب، ثم الدخول يسارًا إلى مسطح نفق وادي النيل، وصولًا إلى شارع ٢٦ يوليو اتجاه كوبري ١٥ مايو، عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

محافظة الجيزة طريق 26 يوليو المونوريل

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