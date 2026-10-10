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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المرور على 50 منشأة طبية خاصة وإصدار قرارات غلق لـ 9 أخرى في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية

الحملة
الحملة
الإسماعيلية انجي هيبة

قامت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية، برئاسة الدكتورة هبة طه، مدير إدارة العلاج الحر، بالمرور على 50 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين 2 مستشفى خاص وعيادة أسنان ومراكز طبية لتخصصات النساء والتوليد وجراحة العظام والعلاج الطبيعي وتخصصات أخرى.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف المرور وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، وضبط المخالف منها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بأن الحملة أسفرت عن إصدار قرارات غلق لـ9 منشآت مخالفة وإنذار 13 منشأة أخرى لتلافي السلبيات.

وتضمنت المخالفات المرصودة عدم وجود ترخيص مكاني، فضلاً عن وجود مخالفات متنوعة لاشتراطات العلاج الحر والتراخيص، ومخالفات لمكافحة العدوى وعدم الالتزام بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

وأكدت وكيل الوزارة استمرار الحملات الرقابية المكثفة لإدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين.

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