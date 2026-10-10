بيع السيارة دون نقل الملكية.. من يتحمل المخالفات؟

تعد إجراءات نقل ملكية السيارة المستعملة من الخطوات الأساسية التي يجب استكمالها عقب إتمام عملية البيع والشراء، لضمان تسجيل المركبة رسميا باسم المالك الجديد وتجنب أي مشكلات قانونية قد تترتب على تأخير نقل القيد، وضمان عدم وجود مخالفات من المالك السابق.

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مخالفات السيارة

وحدد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته، إلى جانب لائحته التنفيذية، الضوابط المنظمة لنقل ملكية المركبات، والمستندات المطلوبة، والمدة القانونية المقررة لاستكمال الإجراءات.

ولا تقتصر أهمية نقل الملكية على إثبات حق المشتري في السيارة، بل تمتد أيضا إلى حماية البائع من المسؤوليات والمخالفات المرورية التي قد تترتب على استمرار تسجيل المركبة باسمه بعد بيعها.

إجراءات نقل ملكية سيارة مستعملة في المرور

تنظم المادة 19 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 إجراءات نقل ملكية المركبات، إذ تلزم البائع بإخطار قسم المرور المختص بانتقال الملكية، مع تقديم سند قانوني مقبول لإثبات عملية البيع، وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون.

كما يتعين على المالك الجديد التقدم بطلب نقل قيد السيارة باسمه، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لدى وحدة المرور المختصة، بما يضمن تحديث بيانات المركبة ومالكها في السجلات الرسمية.

وتشمل الخطوات الأساسية لنقل ملكية السيارة المستعملة ما يلي:

التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتقديم طلب نقل قيد المركبة باسم المالك الجديد.

تقديم المستندات التي تثبت شخصية المشتري ومحل إقامته.

تقديم سند قانوني مقبول لإثبات انتقال ملكية السيارة، مثل عقد البيع المستوفي للشروط القانونية.



سداد الضرائب والرسوم المستحقة، وتسوية المخالفات المرورية المطلوبة وفقا للقانون.

تعديل بيانات وثيقة التأمين الإجباري بما يتوافق مع بيانات المالك الجديد والمركبة.

تقديم السيارة للفحص الفني متى تطلبت الإجراءات ذلك، للتحقق من مطابقة بياناتها وأرقامها للمستندات الرسمية.

استكمال إجراءات نقل القيد واستخراج المستندات أو الترخيص بالبيانات الجديدة وفقا لحالة المركبة.

وقد تختلف بعض التفاصيل الإجرائية بحسب موقف ترخيص السيارة، وما إذا كان نقل الملكية سيتم داخل نطاق وحدة المرور نفسها أو إلى وحدة مرور أخرى.

مخالفات السيارة

الأوراق المطلوبة لنقل ملكية سيارة مستعملة

يتعين على المشتري تجهيز المستندات اللازمة قبل التوجه إلى المرور، وتشمل بصفة عامة:

بطاقة الرقم القومي: لإثبات شخصية المالك الجديد ومحل إقامته.

سند إثبات الملكية: مثل عقد البيع المستوفي للشروط القانونية والمقبول لدى جهة المرور المختصة.

مستندات ترخيص السيارة: للتحقق من بيانات المركبة وموقف ترخيصها.

ما يثبت سداد الضرائب والرسوم المستحقة: وفقا للالتزامات المقررة على المركبة.

ما يثبت تسوية المخالفات المرورية المستحقة: عن الفترة التي يحددها القانون.

وثيقة التأمين الإجباري: بعد استيفاء إجراءات تعديل بياناتها بما يتناسب مع نقل الملكية.

المستندات الإضافية المطلوبة للفحص أو نقل القيد: بحسب حالة السيارة والإجراءات المعمول بها في وحدة المرور المختصة.

وينصح بالتأكد من المستندات المطلوبة وفق حالة المركبة قبل بدء الإجراءات، خاصة في حالات انتهاء الترخيص أو اختلاف وحدة المرور التي تتبعها السيارة عن الوحدة التي سيجرى فيها نقل القيد.

ما المدة القانونية لنقل ملكية السيارة بعد البيع؟

حدد قانون المرور مهلة قانونية لاستكمال إجراءات نقل ملكية السيارة، إذ تنص المادة 19 على ضرورة إخطار قسم المرور المختص واستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ صيرورة سند نقل الملكية مقبولا وفقا للقانون.

وبالتالي، يتعين على المشتري عدم تأجيل إجراءات نقل الملكية إلى ما بعد انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يتعرض للآثار القانونية المترتبة على عدم استكمالها في الموعد المقرر.

مخالفات السيارة

ماذا يحدث عند عدم نقل ملكية السيارة خلال 30 يوما؟

وفقا للمادة 19 من قانون المرور، إذا لم يتم الإخطار بنقل الملكية واستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة القانونية، تعتبر رخصة المركبة ملغاة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة.

كما لا يجوز استكمال نقل القيد إلا بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة، والوفاء بالغرامات المحكوم بها نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور عن الفترة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد، وفقا لما ينص عليه القانون.

وتؤكد هذه الأحكام أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات الرسمية بعد البيع، بدلا من الاكتفاء بعقد البيع دون تحديث بيانات المركبة لدى المرور.

كيف يحمي البائع نفسه من مخالفات السيارة بعد بيعها؟

قد يواجه بعض البائعين مشكلات قانونية ومالية إذا استمر تسجيل السيارة بأسمائهم بعد إتمام البيع، خاصة في حالة ارتكاب المشتري الجديد مخالفات مرورية قبل إنهاء إجراءات نقل الملكية.

وفي هذا الشأن، تنص المادة 19 من قانون المرور على استمرار مسؤولية الشخص المقيدة باسمه المركبة بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام القانون، حتى تاريخ نقل الملكية أو رد اللوحات المعدنية للمركبة إلى أحد أقسام المرور، وفقا للحالات التي يحددها النص القانوني.

وللحد من هذه المخاطر، ينصح البائع باتباع الإجراءات التالية:

إثبات عملية البيع بموجب سند قانوني مستوف للشروط.

إخطار قسم المرور المختص بانتقال الملكية وفق الإجراءات القانونية.

الاحتفاظ بنسخة من عقد البيع والمستندات التي تثبت إتمام الإجراءات.

متابعة استكمال المشتري إجراءات نقل القيد خلال المهلة القانونية.

عدم الاكتفاء بتسليم السيارة والمفاتيح دون التأكد من اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة.