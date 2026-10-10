ضبط 42 مخالفة بالمخابز وحصد 33 ميدالية وتقديم خدمات طبية لـ2349 مواطنًا

شهدت محافظة البحيرة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددًا من الفعاليات والجهود الخدمية والرقابية والرياضية والثقافية، شملت حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية، وإنجازًا رياضيًا لأبطال نادي متحدي الإعاقة بدمنهور، إلى جانب تقديم خدمات طبية مجانية لآلاف المواطنين، واختتام فعاليات معرض دمنهور التاسع للكتاب.

ضبط 42 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات رقابية على المخابز البلدية بمراكز المحمودية وكفر الدوار، إلى جانب حملة لإدارة تموين المحمودية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين، بتشديد الرقابة والحفاظ على الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

وأسفرت حملة إدارة شؤون الرقابة بالمديرية في مركز المحمودية عن ضبط مخبز ينتج خبزًا ناقص الوزن بمقدار 24 جرامًا للرغيف، و7 مخابز بلغ النقص في إنتاجها 18 جرامًا للرغيف، إلى جانب ضبط 3 مخابز تنتج خبزًا غير مطابق للمواصفات، ومخالفة واحدة تتعلق بعدم النظافة.

وفي حملة إدارة تموين المحمودية، جرى تحرير 5 تقارير لأصحاب مخابز بسبب إنتاج خبز ناقص الوزن وصل مقدار النقص فيه إلى 19 جرامًا للرغيف، بالإضافة إلى 3 تقارير لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجين.

كما أسفرت حملة إدارة تموين كفر الدوار عن تحرير 20 مخالفة تموينية، تضمنت 13 تقريرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار يتراوح بين 10 و16 جرامًا للرغيف، وتقريرًا لتوقف مخبز عن الإنتاج دون عذر قهري أو سند قانوني، وتقريرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 تقارير لعدم نظافة أدوات العجين، وتقريرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الدعم.

حقق لاعبو ولاعبات نادي متحدي الإعاقة بدمنهور إنجازًا رياضيًا جديدًا، بحصد 33 ميدالية متنوعة خلال مشاركتهم في بطولة الجمهورية لألعاب القوى لذوي الهمم، التي نظمتها اللجنة البارالمبية المصرية بالمركز الأولمبي بالمعادي خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر الجاري.

وتوزعت الميداليات بين 13 ذهبية و13 فضية و7 برونزيات، في منافسات شملت رمي الرمح والقرص ودفع الجلة، إلى جانب سباقات العدو والوثب الطويل.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالإنجاز الذي حققه أبطال النادي، مؤكدة أهمية دعم رياضات ذوي الهمم وتمكينهم من المشاركة وتحقيق المزيد من النتائج المتميزة.

كما هنأ الدكتور أيمن الجمال، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، اللاعبين والجهازين الفني والإداري، بقيادة الكابتن حسن الحليوي، المدير الفني للفريق، والكابتن أحمد المحص، رئيس مجلس إدارة النادي، مشيدًا بجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز.

وفي القطاع الصحي، نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور إسلام عساف، قافلة طبية مجانية بقرية الغلالبة التابعة لمركز دمنهور، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة بتكثيف الخدمات العلاجية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

واستقبلت القافلة 2349 مواطنًا، من خلال 9 عيادات طبية متنقلة، قدمت خدمات الكشف في تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة والعظام والنساء والأسنان والقلب والرمد وتنظيم الأسرة.

وشملت الخدمات إجراء التحاليل والفحوصات بمعملي الدم والطفيليات، واستخدام أجهزة الأشعة العادية والسونار، إلى جانب الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم والسكري ضمن مبادرة «افحص واطمن».

كما تضمنت القافلة إعداد التقارير الطبية اللازمة للعلاج على نفقة الدولة، واستخراج استمارات الإحالة إلى أقرب مستشفى للحالات التي تستدعي استكمال الفحوصات، فضلًا عن تقديم التوعية الصحية وصرف الأدوية اللازمة بالمجان.

واختتمت فعاليات معرض دمنهور التاسع للكتاب، المقام تحت شعار «الهوية المصرية.. ثقافة.. وعي.. هوية تُبنى»، بعد أيام من الأنشطة الثقافية التي جمعت بين الأدب والفكر والفنون والإبداع.

كما شهد المعرض لقاءات وندوات وحوارات تناولت قضايا مجتمعية، واحتفت بالكتاب والمبدعين، واستهدفت نشر المعرفة وتعزيز الوعي وترسيخ الهوية المصرية.

وركزت فعاليات اليوم الختامي على قيمة العطاء والعمل المجتمعي ودور المؤسسات الوطنية في دعم الإنسان وتعزيز التكافل، وسط إشادة بجهود المشاركين والمنظمين والضيوف والمثقفين والزوار في إنجاح الحدث الثقافي.

وبذلك جمعت أنشطة البحيرة خلال 24 ساعة بين تشديد الرقابة التموينية، ودعم الخدمات الصحية، والاحتفاء بالإنجازات الرياضية، وتعزيز الحراك الثقافي بالمحافظة.