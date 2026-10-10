قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مساهمة تهديفية لـ محمد صلاح.. طرابزون سبور يتقدم على سامسون سبور بثلاثية نظيفة بالشوط الأول
عايز أتبسطلي يومين.. محمود الليثي: مش عايز أدخل في صراعات مع حد لحد ما أقابل ربنا
وزير العدل اللبناني: نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب مسار لا رجعة فيه
وضع حجر الأساس لمشروع مدينة الصحفيين الثلاثاء المقبل
توازن الأولويات.. أيرلندا تقترح خفض ميزانية الاتحاد الأوروبي بنسبة 8 %
صفقة أم حرب؟ إسرائيل تترقب قرار ترامب بشأن إيران وسط مخاوف من مفاجأة تقلب الحسابات
مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية
ترامب يجدد شكواه: أنهيت 8 حروب وحررت جميع الرهائن الإسرائيليين ولم أحصل على نوبل
لماذا تتسارع ضربات القلب فجأة؟.. أسباب غير متوقعة
عضو اتحاد المننتجين: صناعة الدواجن تواجه مشكلات تتعلق بالعشوائية وغياب نظام واضح لتنظيم السوق
مدرب حراس القلعة البيضاء: مهدي سليمان الأفضل للزمالك.. والأهم الفوز بالقمة
الرئيس السيسي يلتقي غدا رئيس إندونيسيا في القصر الرئاسي"ميرديكا"بجلسة مباحثات ثنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 42 مخالفة بالمخابز وحصد 33 ميدالية وتقديم خدمات طبية لـ2349 مواطنًا

تموين البحيرة
تموين البحيرة
ساندي رضا

شهدت محافظة البحيرة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددًا من الفعاليات والجهود الخدمية والرقابية والرياضية والثقافية، شملت حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية، وإنجازًا رياضيًا لأبطال نادي متحدي الإعاقة بدمنهور، إلى جانب تقديم خدمات طبية مجانية لآلاف المواطنين، واختتام فعاليات معرض دمنهور التاسع للكتاب.

ضبط 42 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملات رقابية على المخابز البلدية بمراكز المحمودية وكفر الدوار، إلى جانب حملة لإدارة تموين المحمودية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين، بتشديد الرقابة والحفاظ على الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

وأسفرت حملة إدارة شؤون الرقابة بالمديرية في مركز المحمودية عن ضبط مخبز ينتج خبزًا ناقص الوزن بمقدار 24 جرامًا للرغيف، و7 مخابز بلغ النقص في إنتاجها 18 جرامًا للرغيف، إلى جانب ضبط 3 مخابز تنتج خبزًا غير مطابق للمواصفات، ومخالفة واحدة تتعلق بعدم النظافة.

وفي حملة إدارة تموين المحمودية، جرى تحرير 5 تقارير لأصحاب مخابز بسبب إنتاج خبز ناقص الوزن وصل مقدار النقص فيه إلى 19 جرامًا للرغيف، بالإضافة إلى 3 تقارير لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجين.

كما أسفرت حملة إدارة تموين كفر الدوار عن تحرير 20 مخالفة تموينية، تضمنت 13 تقريرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار يتراوح بين 10 و16 جرامًا للرغيف، وتقريرًا لتوقف مخبز عن الإنتاج دون عذر قهري أو سند قانوني، وتقريرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 تقارير لعدم نظافة أدوات العجين، وتقريرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الدعم.

حقق لاعبو ولاعبات نادي متحدي الإعاقة بدمنهور إنجازًا رياضيًا جديدًا، بحصد 33 ميدالية متنوعة خلال مشاركتهم في بطولة الجمهورية لألعاب القوى لذوي الهمم، التي نظمتها اللجنة البارالمبية المصرية بالمركز الأولمبي بالمعادي خلال الفترة من 4 إلى 6 أكتوبر الجاري.

وتوزعت الميداليات بين 13 ذهبية و13 فضية و7 برونزيات، في منافسات شملت رمي الرمح والقرص ودفع الجلة، إلى جانب سباقات العدو والوثب الطويل.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالإنجاز الذي حققه أبطال النادي، مؤكدة أهمية دعم رياضات ذوي الهمم وتمكينهم من المشاركة وتحقيق المزيد من النتائج المتميزة.

كما هنأ الدكتور أيمن الجمال، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، اللاعبين والجهازين الفني والإداري، بقيادة الكابتن حسن الحليوي، المدير الفني للفريق، والكابتن أحمد المحص، رئيس مجلس إدارة النادي، مشيدًا بجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز.

وفي القطاع الصحي، نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور إسلام عساف، قافلة طبية مجانية بقرية الغلالبة التابعة لمركز دمنهور، تنفيذًا لتوجيهات محافظ البحيرة بتكثيف الخدمات العلاجية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

واستقبلت القافلة 2349 مواطنًا، من خلال 9 عيادات طبية متنقلة، قدمت خدمات الكشف في تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة والعظام والنساء والأسنان والقلب والرمد وتنظيم الأسرة.

وشملت الخدمات إجراء التحاليل والفحوصات بمعملي الدم والطفيليات، واستخدام أجهزة الأشعة العادية والسونار، إلى جانب الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم والسكري ضمن مبادرة «افحص واطمن».

كما تضمنت القافلة إعداد التقارير الطبية اللازمة للعلاج على نفقة الدولة، واستخراج استمارات الإحالة إلى أقرب مستشفى للحالات التي تستدعي استكمال الفحوصات، فضلًا عن تقديم التوعية الصحية وصرف الأدوية اللازمة بالمجان.

واختتمت فعاليات معرض دمنهور التاسع للكتاب، المقام تحت شعار «الهوية المصرية.. ثقافة.. وعي.. هوية تُبنى»، بعد أيام من الأنشطة الثقافية التي جمعت بين الأدب والفكر والفنون والإبداع.

كما شهد المعرض لقاءات وندوات وحوارات تناولت قضايا مجتمعية، واحتفت بالكتاب والمبدعين، واستهدفت نشر المعرفة وتعزيز الوعي وترسيخ الهوية المصرية.

وركزت فعاليات اليوم الختامي على قيمة العطاء والعمل المجتمعي ودور المؤسسات الوطنية في دعم الإنسان وتعزيز التكافل، وسط إشادة بجهود المشاركين والمنظمين والضيوف والمثقفين والزوار في إنجاح الحدث الثقافي.

وبذلك جمعت أنشطة البحيرة خلال 24 ساعة بين تشديد الرقابة التموينية، ودعم الخدمات الصحية، والاحتفاء بالإنجازات الرياضية، وتعزيز الحراك الثقافي بالمحافظة.

البحيرة تموين البحيرة تموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

إذا صليت الفجر

هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه

طرابزون سبور

موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور في الدوري التركي والقناة الناقلة

صحة العظام

نوع خضار شهير يدعم العظام.. لا تهمليه في الوجبات والنظام الغذائي

ترشيحاتنا

هوندا سيفيك

هوندا سيفيك الهجينة 2027 بفتيس وهمي

استدعاء فولكس فاجن ID.4

فولكس فاجن تستدعي 22 ألف سيارة ID.4 وتحذر مالكيها من تجاوز شحن 80%

هيونداي أيونيك 7

هيونداي تخطط لإطلاق سيارتي «أيونيك 4 و7» لتعزيز عائلتها الكهربائية

بالصور

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب بعد سن الأربعين؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟

فستان كاجوال.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها | شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

هل الرز البايت يسبب التسمم الغذائي والسرطان؟.. حقيقة الأمر

هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

المزيد