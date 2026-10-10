إصابة 10 أشخاص في إنقلاب سيارة بطريق الضبعة – وادي النطرون بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء الجسد، اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الضبعة – وادي النطرون، بنطاق الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الضبعة – وادي النطرون، ووجود عدد من المصابين في موقع الحادث.

وعلى الفور، جرى التعامل مع البلاغ، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة، تنوعت بين الجروح والكدمات في أنحاء الجسم، فيما جرى نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وفي السياق ذاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم بالحادث، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب وملابسات انقلاب السيارة.

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث للوقوف على تفاصيل وقوعه، وتحديد أسبابه، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات