دعم الصيادين وزيادة الإنتاج.. تفاصيل الجولة الميدانية لقيادات "حماية البحيرات" بـ "وادي مريوط"

في زيارة ميدانية موسعة لمنطقة الإسكندرية، تفقد الدكتور صلاح الدين مصيلحي "رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، والدكتور أحمد عبد الوهاب جبر "المدير التنفيذي للجهاز"، يرافقهما اللواء مهندس خالد كمال "رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد ومعداته"، وطارق منير "مدير المنطقة الغربية" عددًا من المواقع والمشروعات التابعة للجهاز؛ للوقوف على مستجدات العمل ومتابعة الأنشطة القائمة وبحث فرص التطوير والاستثمار.

واستهل الوفد الزيارة بلقاء عدد من قيادات المنطقة والعاملين بها وممثلي جمعيات الصيد، حيث جرى الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم ومناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بواقع العمل واحتياجات الصيادين، بما يدعم تطوير منظومة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية.

وعقب ذلك، توجه الوفد إلى بحيرة مريوط، حيث تابع الدكتور صلاح الدين مصيلحي والدكتور أحمد عبد الوهاب جبر آخر مستجدات العمل وأعمال التطوير، واطلعا على النتائج التي تحققت، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار وآليات الاستفادة من الإمكانات المتاحة بصورة أكثر كفاءة.

كما شملت الجولة منطقة وادي مريوط، حيث تابع قيادات الجهاز مختلف الأنشطة الاستثمارية القائمة، واطلعوا على معدلات التشغيل والأداء، إلى جانب تفقد الأقفاص السمكية والأنشطة المرتبطة بها، ومناقشة سبل تطويرها ورفع كفاءتها.

وأشاد الدكتور صلاح الدين مصيلحي بما شهده بمشروع مريوط من أعمال تطوير ونتائج على أرض الواقع، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس أهمية التخطيط الجيد وحسن استثمار الإمكانات، مشيرًا إلى أن النتائج فاقت التوقعات وتؤكد جدوى استكمال مسار التطوير والاستثمار بالمشروع.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الوهاب جبر أن تحقيق نتائج مستدامة في مشروعات تنمية الثروة السمكية يتطلب التكامل بين العلم والاستثمار والخبرات الفنية المتخصصة، مشددًا على أهمية توظيف الدراسات والخبرات العلمية والفنية في رفع كفاءة التشغيل وتعظيم العائد الاقتصادي والإنتاجي.

نتائج تفوق التوقعات.. جولة ميدانية موسعة لتطوير بحيرة مريوط والأقفاص السمكية بالإسكندرية



وبدوره، أوضح اللواء مهندس خالد كمال أن ما تحقق بمشروع مريوط فاق التوقعات والمؤشرات التي تضمنتها الدراسات الأولية ودراسات الجدوى، مؤكدًا أن ذلك جاء ثمرة للتخطيط والعمل المتواصل، مع وجود عدد من الأفكار والمشروعات التطويرية الجديدة لاستكمال تطوير المشروع وتعظيم الاستفادة من إمكاناته.

وشهدت الزيارة حضور الدكتور أحمد زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا للصناعات الدوائية والبيطرية، والمهندسة جيهان مغاوري، مدير عام المشروع القومي لتطوير بحيرة مريوط بالإسكندرية، والمهندس محمود مصطفى، رئيس قطاع مصايد البحيرات والمشرف على المشروع، والمهندس محمود متولي، مستشار الشركة للاستزراع السمكي، إلى جانب عدد من قيادات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وعقب الجولة الميدانية، توجه الدكتور صلاح الدين مصيلحي، والدكتور أحمد عبد الوهاب جبر، واللواء مهندس خالد كمال إلى الفرع الرئيسي للشركة المصرية للصيد ومعداته، حيث كان في استقبالهم عدد من قيادات الشركة، وتناول اللقاء سبل دعم مسارات العمل والتطوير، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بما يخدم خطط تطوير المشروعات والأنشطة الاستثمارية.



وتأتي الزيارة في إطار حرص جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على المتابعة الميدانية لمشروعاته ومواقعه، والتواصل المباشر مع القيادات والعاملين وجمعيات الصيد، والوقوف على مستجدات الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، ودعم الرؤى القائمة على العلم والتخطيط والاستثمار الأمثل. See less

