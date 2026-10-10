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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

60 كشك انضمت.. القاهرة تبدأ تعميم منظومة الأكشاك الموحدة وتحذر المخالفين

الكشك الجديد
الكشك الجديد
مريم عزت

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة أن شاغلى أكثر من  ٦٠ كشكًا انضموا إلى منظومة الأكشاك الموحدة الجديدة، بعد تغيير اكشاكهم للشكل الذى يطابق اشتراطات منظومة الأكشاك الموحدة، فى استجابة لمبادرة محافظة القاهرة التي تستهدف تنظيم أوضاع الأكشاك المرخصة القائمة بالفعل، وتوحيد شكلها بما يتناسب مع المظهر الحضاري للعاصمة، وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين.

وأكد محافظ القاهرة أن المنظومة الجديدة تقتصر على تنظيم أوضاع الأكشاك المرخصة القائمة بالفعل، ولن يتم السماح بإقامة أكشاك جديدة نهائيًا بالقاهرة حفاظًا على شكلها الحضارى.

محافظ القاهرة 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أكثر من ٩٥% من الأكشاك التى تم تنفيذها حتى الآن تمت بمعرفة شاغل الكشك طبقًا للمواصفات الموضوعة، كما قامت اللجان المشكلة من المحافظة بمراجعتها للتأكد من تنفيذ الاشتراطات، لافتًا إلى أن صاحب رخصة الكشك يمكنه تنفيذ النموذج الموحد بمعرفته، أو الاستعانة بالورش التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لتنفيذ النموذج، مع إمكانية تقسيط قيمة التنفيذ على عامين، بما ييسر على أصحاب الأكشاك توفيق أوضاعهم.

وأضاف محافظ القاهرة أنه فى حالة التنفيذ من خلال الورش الإنتاجية بهيئة نظافة وتجميل القاهرة سيتم سداد  25% مقدمًا من تكلفة تنفيذ الكشك ، ويتم تقسيط باقى القيمة شهريا لمدة سنتين بدون فوائد، أما فى حالة  قيام صاحب الترخيص بتنفيذ نموذج الكشك المطور خارج الورش الانتاجية فسيتم خصم 20 % من قيمة حق الانتفاع لمدة عام واحد فقط، علي ان يتم مراجعة تنفيذ وتصميم الكشك  المطلوب من خلال الورش الإنتاجية وفقا للنموذج المعد من قبل المحافظة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المنظومة الجديدة سيتم تعميمها على جميع أحياء العاصمة دون استثناء، بما في ذلك الأحياء الشعبية والمناطق ذات الطابع الحضرى بهدف توحيد الشكل العام للأكشاك، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، كما سيتم إلغاء حق الانتفاع لأى كشك لا يلتزم بالمنظومة الجديدة أو يخالف الاشتراطات الموضوعة.

ودعا محافظ القاهرة شاغلى الأكشاك إلى سرعة الانتهاء من تعديل أكشاكهم بالشكل الجديد قبل انتهاء مهلة ال ٣ أشهر التى تم منحها لأصحاب الأكشاك المرخصة لتوفيق أوضاعهم، والتى ستنتهى فى ديسمبر القادم  .

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم إدارة منظومة الأكشاك الجديدة إلكترونيًا من خلال QR CODE يتم وضعه على واجهه الكشك، ويمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر اسم صاحب الرخصة، والشارع والحى الموجود به الكشك ، وتاريخ بداية الترخيص وموعد انتهاء الترخيص، وما عليه من متأخرات، وغيرها من بيانات، كما سيتم تخصيص مساحة محددة للاعلانات على الكشك، وستحمل واجهه الكشك شعار المحافظة واسم الكشك، ورقم الترخيص، وال QR CODE الخاص ببياناته.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر أن الكشك الموحد تبلغ مساحته 2 × 3 متر أو 3×3 متر،  وسيضم طفاية حريق ، وعداد كهرباء،  وتم تصميمه بصورة حضارية تتناسب مع طبيعة النشاط، مع توفير أماكن مخصصة لثلاجات المشروبات والحلوى، وأرفف لعرض الأغذية والمنتجات المختلفة، بما يضمن الحفاظ على الشكل العام للكشك وعدم التعدي على المساحات المحيطة به، كما سيتم دراسة عمل زى موحد للبائعين فى الأكشاك.


وأشار محافظ القاهرة إلى أن مكان الكشك سيحدد بناءً علي رؤية الحى ووفقا للقواعد المنظمة دون اعاقة حركة المرور مع مراعاة عرض الرصيف.

وشدد محافظ القاهرة على أنه لن يتم تجديد ترخيص أي كشك لا يلتزم بالشكل الموحد الجديد، مؤكدًا الحظر الكامل لتجاوز المساحة المقررة للكشك أو إشغال المساحات المحيطة به، وأن مخالفة الضوابط قد يترتب عليها إلغاء الترخيص وفقًا للقواعد المنظمة.

كما شدد محافظ القاهرة على حظر قبول أى طلبات تجديد الا بعد قيام المرخص له بتنفيذ النموذج المعتمد ، ويحظر التجديد الا بعد تنفيذ النموذج.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن المنظومة تأتى فى إطار حرص المحافظة على تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين، والقضاء على المظاهر غير الحضارية والتعديات المرتبطة بالأكشاك المخالفة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق مرخصى الأكشاك وتنظيم أنشطتهم في إطار قانونى وحضارى .

وأوضح محافظ القاهرة أن الأكشاك تعد من أملاك الدولة، ويتم إدارتها من خلال رسوم الإشغال والتراخيص المنظمة لها، مشددًا على أن الالتزام بالمساحة والتصميم المعتمدين يمثل شرطًا أساسيًا لاستمرار الترخيص.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأكشاك الموحدة الأكشاك المرخصة

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