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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية البريطانية تنفي غلق قنصليتها العامة في القدس الشرقية

الخارجية البريطانية تنفي غلق قنصليتها العامة في القدس الشرقية
الخارجية البريطانية تنفي غلق قنصليتها العامة في القدس الشرقية
أ ش أ

 نفى وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، صحة التقارير الإسرائيلية التي أفادت بإغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية.

وقال ميليباند "لقد أوضحنا أننا لا نقر بأن الحكومة الإسرائيلية تملك الحق القانوني في إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس، التي تتواجد هناك منذ ما يقرب من 200 عام. وتجدد الحكومة البريطانية التأكيد على موقفها الراسخ بأن القدس الشرقية أرض محتلة".

وأضاف ميليباند - في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، - "عقب مناقشات مع الحكومة الإسرائيلية، لن يتم إغلاق مبنى القنصلية العامة، بل سيتم تعريفه اعتبارا من اليوم باسم "البعثة البريطانية في القدس". وتعد البعثة البريطانية في القدس كيانا مستقلا وفاعلا، وستواصل تقديم الخدمات الحيوية ومواصلة عملنا مع الشعب الفلسطيني. ومن شأن ذلك أن يضمن الحفاظ على وجودنا البريطاني الممتد ودور المملكة المتحدة في دعم حل الدولتين.

وأكد أنه "لولا التوصل إلى تفاهم، لما توفرت لدينا الضمانات اللازمة لأمن وسلامة موظفينا ومقارنا. وبناء على ذلك، قامت المملكة المتحدة بسحب مؤقت لعدد من الموظفين وعائلاتهم لضمان سلامتهم وأمنهم"، مضيفا "سنعمل خلال الأشهر المقبلة على تعزيز وجودنا مجددا، ولن نتخذ أي إجراءات بالمثل طالما أن هذه المناقشات جارية وتتسم بالمصداقية".

واختتم ميليباند، بيانه بالتأكيد على أن المملكة المتحدة تتمسك بقوة بالتدابير التي اتخذت في 8 سبتمبر، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، دعما لحل الدولتين بهدف تحقيق السلام والأمن لشعبي إسرائيل وفلسطين.

ويأتي هذا النفي بعد أن أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، إن القنصلية البريطانية في القدس تنهي عملياتها اليوم، مشيرا إلى أن القنصل العام البريطاني و20 دبلوماسيا ينهون مهامهم.

وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند صحة التقارير الإسرائيلية إغلاق القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية

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