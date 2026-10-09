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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الاثنين المقبل| غلق محور 26 يوليو 6 أشهر.. وتحويلات مرورية بديلة

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل خط «وادي النيل – 6 أكتوبر»، بالتزامن مع تنفيذ غلق كلي لمحور 26 يوليو في الاتجاه القادم من منزل الطريق الدائري «القوس الغربي» وصولًا إلى كوبري 15 مايو، لمدة 6 أشهر.

غلق محور 26 يوليو على مرحلتين

وأوضحت الإدارة أن تنفيذ الغلق سيتم على مرحلتين؛ الأولى تبدأ كتجربة تشغيلية دون تنفيذ أعمال على الطريق، اعتبارًا من الخميس 8 أكتوبر 2026 وحتى الاثنين 12 أكتوبر 2026، لمدة 5 أيام، بهدف الوقوف على مدى كفاءة التحويلات المرورية والتأكد من تحقيق السيولة اللازمة لحركة السيارات.

وتبدأ المرحلة الثانية اعتبارا من الاثنين 12 أكتوبر 2026، في تمام الساعة السادسة صباحًا، وتشمل الغلق الكلي للمحور وبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية، على أن تستمر لمدة 6 أشهر حتى الانتهاء منها.

التحويلات المرورية البديلة

وحددت الإدارة العامة لمرور الجيزة مسارين بديلين أمام قائدي السيارات المتجهين إلى كوبري 15 مايو، لتجنب منطقة الأعمال وضمان انتظام الحركة المرورية.

ويتمثل المسار الأول في استخدام المنزل المؤدي إلى شارع السودان، ثم السير بشارع جامعة الدول العربية وصولا إلى كوبري 15 مايو.

أما المسار الثاني، فيبدأ من المنزل المؤدي إلى ميدان لبنان، ثم شارع لبنان، يليه شارع شهاب، وصولا إلى مسطح نفق وادي النيل، ثم استكمال السير بشارع 26 يوليو في اتجاه كوبري 15 مايو، عقب تجاوز منطقة الأعمال.

خدمات مرورية لمواجهة الكثافات

وفي إطار تأمين حركة المرور خلال فترة الغلق، سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال، بالتنسيق مع الشركات المنفذة، لمواجهة أي كثافات متوقعة والعمل على تسيير حركة السيارات.

كما سيتم وضع المساعدات الفنية والتجهيزات الدالة على وجود الأعمال، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين ومستخدمي الطريق.

الإدارة العامة للمرور مرور الجيزة غلق 26 يوليو أعمال المونوريل أخبار المرور

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