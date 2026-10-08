بدء غلق محور 26 يوليو الاثنين المقبل.. الطرق البديلة

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية اللازمة بالتزامن مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل خط «وادي النيل – 6 أكتوبر»، بما يستلزم غلق محور 26 يوليو كليًا في الاتجاه القادم من منزل الطريق الدائري «القوس الغربي» وصولًا إلى كوبري 15 مايو.

مراحل الغلق

وأوضحت الإدارة، أن الغلق سيتم على مرحلتين، تبدأ الأولى كتجربة جافة دون تنفيذ أعمال لمدة 5 أيام، اعتبارًا من الخميس 8 أكتوبر 2026 وحتى الاثنين 12 أكتوبر 2026، للتأكد من سيولة الحركة المرورية، على أن يبدأ بعدها الغلق الكلي وبدء تنفيذ الأعمال لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من الاثنين 12 أكتوبر 2026، من الساعة السادسة صباحًا وحتى انتهاء الأعمال.

وتم تحديد مسارين بديلين أمام قائدي السيارات المتجهين إلى كوبري 15 مايو؛ الأول عبر المنزل المؤدي إلى شارع السودان، ثم شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى كوبري 15 مايو.

أما المسار البديل الثاني، فيكون عبر المنزل المؤدي إلى ميدان لبنان، ثم شارع لبنان، وشارع شهاب، وصولًا إلى مسطح نفق وادي النيل، ثم شارع 26 يوليو تجاه كوبري 15 مايو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها، عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير الحركة، بالتنسيق مع الشركات المنفذة، مع وضع المساعدات الفنية والتجهيزات الدالة على وجود الأعمال؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.