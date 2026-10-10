صحة الشرقية: غلق وتشميع 7 منشآت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص بالزقازيق

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف المرور المفاجئ على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بنطاق المحافظة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها والالتزام بتطبيق معايير الجودة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام فريق عمل اللجنة المشكلة من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية، ومفتشي العلاج الحر بادراتى صحة الزقازيق، والقنايات، ومجلس مدينة الزقازيق و الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مركز الزقازيق بشن حملة مفاجئة للتفتيش على المراكز الطبية الخاصة بنطاق مركز الزقازيق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط ٧ منشآت طبية خاصة تعمل بدون ترخيص بمركز ومدينة الزقازيق، وبها نقص في الاشتراطات الصحية، وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة للعمل بالمنشآت الطبية غير الحكومية، ومخالفة قانون البيئة وسياسة مكافحة العدوى لعدم وجود عقود للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بهذه المراكز ، مما يمثل خطرًا داهمًا على صحة المرضى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إثبات جميع المخالفات بمعرفة أعضاء اللجنة، و تم غلق وتشميع المنشآت الـطبية المخالفة الـ ٧ بالكامل، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومجلس مدينة الزقازيق.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المنشآت المخالفة، لمزاولة النشاط الطبي بدون ترخيص، وكذلك مخالفة قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، وقانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته.