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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة 38 شخصا عقب انهيار سقف متجر في دايجو جنوب شرقي كوريا الجنوبية

انهيار سقف متجر
انهيار سقف متجر
أ ش أ

أعلن مسئولو الإطفاء في كوريا الجنوبية، اليوم /السبت/، إصابة 38 شخصا إثر انهيار أجزاء من سقف متجر كبير بمدينة "دايجو" الكائنة في جنوب شرق البلاد.

وقالت إدارة الإطفاء في "دايجو" - حسبما نقلت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) - إن 66 شخصا غادروا المتجر في أعقاب الحادث الذي وقع في حوالي الساعة 10:16 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد.

من جانبه، صرح المسئول بإدارة الإطفاء يون جونج-مي بأن أفراد أطقم الطوارئ الموجودين في موقع الحادث يرجحون عدم وقوع إصابات خطيرة، وذلك على الرغم من أن عدد المصابين مرشح للارتفاع.

وفي سياق متصل، أفاد المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية بأن الرئيس لي جيه-ميونج أصدر توجيهاته للمسئولين ببذل كل الجهود الممكنة لإنقاذ المواطنين والتأكد من تقديم الدعم اللازم والاستجابة الشاملة للحادث.

ووقع الحادث إثر انهيار أجزاء من السقف المصنوع من الجبس بالطابق الثاني للمتجر المؤلف من أربعة طوابق. فيما لم يتضح بعد السبب وراء وقوع الحادث.


 

مسئولو الإطفاء كوريا الجنوبية تشانيل نيوز آشيا

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