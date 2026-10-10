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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إفتتاح مسجدين بالشرقية بتكلفة تجاوزت 5 ملايين و 800 ألف جنيه

مسجد
مسجد
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بأعمار بيوت الله عز وجل، باعتباره أحد المحاور المهمة لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن افتتاح المساجد الجديدة سواء بعد الإحلال والتجديد أو الإنشاء الجديد يأتي في إطار التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الأوقاف.

أوضح المحافظ أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مؤكداً استمرار دعم مشروعات تطوير ورفع كفاءة المساجد بمختلف أنحاء المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن المديرية تواصل تنفيذ خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مادياً و روحانياً وفكرياً، مشيراً إلى أنه تم إفتتاح مسجدين بتكلفة تقديرية تجاوزت ٥ مليون و ٨٠٠ ألف جنيهاً بالمحافظة.

وأشار إلي أنه تم إحلال وتجديد مسجد الحاج صلاح الهوارى بقرية بنى عبس بمركز أولاد صقر بتكلفة تقديرية ٥ ملايين جنيهاً وصيانة وتطوير مسجد الرحمن بحى النصر بمركز كفر صقر بتكلفة تقديرية ٨٠٠ ألف جنيهاً.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه الأفتتاحات تأتي ضمن خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عز وجل وتطويرها بما يليق بقدسيتها، بما يسهم في تهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مؤكدا أن رسالة المسجد لا تقتصر على البناء فقط بل تمتد لتشمل نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية وتعزيز الوعي الديني الصحيح فى المجتمع.

محافظ الشرقية بأعمار بيوت الله افتتاح المساجد

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