بنك الاستثمار الأوروبي: ملتزمون بدعم القطاع الخاص والتنمية المستدامة في مصر

أكدت جلسومينا فيليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، التزام البنك بدعم القطاع الخاص في مصر، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات التحويلية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل.

وأضافت فيليوتي، خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر «التمويل الإنمائي لتمكين القطاع الخاص»، أن التنمية المستدامة وتيسير الوصول إلى التمويل يمثلان أولويات استراتيجية للبنك في السوق المصرية، مشيرة إلى توسع التعاون مع عدد من رواد الأعمال المحليين خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت أن بنك الاستثمار الأوروبي يؤدي دورًا محوريًا في دعم الطموحات المصرية طويلة المدى في مجالات استراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، موضحة أن البنك يُعد من أوائل المستثمرين في مشروعات الشراكة مع مصر، وساهم في إطلاق مشروعات فتحت آفاقًا جديدة للأسواق وابتكرت نماذج أعمال رائدة.

وأعلنت "فيليوتي" عن استعداد البنك لإطلاق مشروعين استثماريين جديدين، يهدفان إلى تعبئة التمويل لصالح القطاع الخاص، مضيفة أنه سيتم خلال فعاليات المؤتمر توقيع اتفاقية منحة استثمارية جديدة لتحفيز بيئة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.