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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

‏وزير الإسكان يناقش مع نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي مشروعات التعاون

وزير الإسكان
وزير الإسكان
آية الجارحي

استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  Gelsomina Vigliotti نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، لمتابعة مجالات التعاون المشترك في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وسبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان.

‏واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بالسيدة Gelsomina Vigliotti ، مشيدًا بالتعاون المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبنك الاستثمار الأوروبي في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث وصل حجم المشروعات الجارية بالتعاون مع البنك إلى نحو 700 مليون يورو.

ومن جانبها، أبدت السيدة Gelsomina Vigliotti إعجابها بالتقدم في الأعمال بالمشروعات الجارية بالتعاون مع وزارة الإسكان، وذلك ما كان أن يتم إلا نتيجة الدعم الكبير المقدم من الوزارة للجهات القائمة على تنفيذ تلك المشروعات، مؤكدة تطلع بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون مع وزارة الإسكان مستقبلاً في دعم المشروعات التي تخدم خطة الوزارة.

وقد استعرض اللقاء تقدم الأعمال في مشروع "المساندة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر- Egypt Sludge Management preparatory Technical Assistance " والجاري إدارته ومتابعته من خلال وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان والذي يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الحيوية، من بينها حماية الصحة العامة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمساهمة في الجهود الدولية للتصدى لتغير المناخ، ودعم القطاع الزراعي، من خلال الاستخدام الآمن والفعال لحمأة الصرف الصحي، وذلك بمنحه تقدر بـ 2 مليون يورو.

تعاون مثمر

وفي نهاية اللقاء أشاد المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان بنتائج التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في العديد من المشروعات الممولة من البنك والتى تخدم الرؤية التي تعمل على تنفيذها الوزارة فيما يخص ملفات التعاون المشترك.

والجدير بالذكر أنه من ملفات التعاون بين وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي تتمثل في مشروعات: ( تطوير الصرف الصحى للقرى الملوثة لمصرف كتشنر بمحافظات "الدقهلية، كفر الشيخ، الغربية"- مشروع معالجة الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم - تحسين خدمات الصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ - تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى "المرحلة الثانية" IWSP2 بمحافظات "أسيوط – المنيا – سوهاج - قنا" - توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية - توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بعرب أبو ساعد بحلوان - المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأه فى مصر - المساعدات الفنية لدعم إعداد المشاريع الاستثمارية لإزالة التلوث من البحر المتوسط ).


 

وزير الإسكان رئيس بنك الاستثمار الأوروبي مياه الشرب الصرف الصحي المرافق

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