القابضة للتشييد: مشروعات عقارية على 1366 فدانًا وتوسع في الخليج وإفريقيا

تسعي الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام لاستغلال الأصول المملوكة لها سواء محفظة أراضي أو مبان بالشكل الأمثل.

مشروعات عقارية وسكنية

ومن خلال شركاتها التابعة، تستهدف القابضة للتشييد تنفيذ عدد كبير من المشروعات العقارية والسكنية والتجارية منها:

- خطة تطوير ذاتي على مساحة 600 فدان تشمل: مشروعات سكنية وإدارية وتجارية في مدينة "نيو هليوبوليس" التابعة للشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير والتي سيتم إطلاق أولى مراحلها خلال صيف 2025، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات مع كبار المطورين العقاريين، لتسريع وتيرة التطوير العقاري في "نيو هليوبوليس" البالغ مساحتها 5400 فدان، والتي تمثل الامتداد الطبيعي لحي مصر الجديدة.

-وضع خطة لتطوير 766 فدانا في مدينة حدائق العاصمة، التي تمثل أحد أهم محاور التوسع العمراني شرق القاهرة، لإقامة مجتمع عمراني متكامل يجمع بين السكن والخدمات والمرافق العامة، وفقا لأعلى معايير الاستدامة والتخطيط الحديث.

-مشروع "ج-راند فيو سموحة" التابع لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، والذي يتكون من 13 برج سكني تجاري.

-ومشروع "جراند فيو سموحة 2" والذي من المقرر أن يضم 9 أبراج سكنية تجارية.

-مشروعات لشركة النصر للإسكان والتعمير منها تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى - لإقامة أنشطة سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية.

-مشروع تجاري إداري متكامل الخدمات على طريق جوزيف تيتو.

-مشروعات سكنية تجارية إدارية "لامارا" و"فاليريا" والزهور أ "أعالي" و"بلاتوه" بالمقطم.

-المرحلة الثانية من مشروع "المعادي فيو الشروق" لشركة المعادي للتنمية والتعمير ومشروع "سي بيل" بالمنصورة الجديدة.

تنفيذ أعمال في دول الخليج

وتستهدف الشركة القابضة للتشييد والتعمير من خلال شركاتها التابعة تنفيذ أعمال في دول الخليج وإفريقيا، بالإضافة أنها تتولى معظم أعمال المقاولات في الشركات القابضة الشقيقة، بحسب تصريحات لرئيس الشركة الشركة القابضة.

وتتبع الشركة القابضة للتشييد 5 شركات مقاولات و 3 تطوير عقاري.

ويبلغ عدد العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد نحو 17471 عامل خلال العام 2024.