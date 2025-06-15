"قطاع الأعمال" تشارك في مبادرة حياة كريمة وتحقق أرباحًا قياسية بنسبة نمو 89%

تحرص وزارة قطاع الأعمال العام علي المشاركة في المشروعات القومية والتنموية للدولة وذلك من خلال شركاتها التابعة التي تمتلك محافظ استثمارية متنوعة.

وتعد المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من أبرز المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 6 سنوات لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام ٢٠١٩ ، كما تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى.

وشاركت وزارة قطاع الأعمال في مبادرة حياة كريمة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وخلال السطور التالية نستعرض المشروعات التي تنفذها القابضة وتشمل :

- إنشاء شبكات مياه وصرف صحي، ومحطات معالجة، شبكات انحدار، إلى جانب تنفيذ مبانٍ خدمية متنوعة. وتشهد تلك المشروعات تقدمًا ملحوظًا في مواقع التنفيذ المختلفة في عدد من المحافظات، من بينها أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، المنيا، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، القليوبية، البحيرة، والمنوفية.

-تتولى تنفيذ هذه المشروعات شركات النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"، النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو"، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، والسد العالي للمشروعات الكهربائية "هايديليكو".

-تلتزم الشركات التابعة بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات، والانتهاء منها وفق أعلى معايير الجودة.

مشروعات تطوير

وبجانب المشروعات القومية ساهمت الشركة القابضة للتشييد في عدد من مشروعات التطوير لشركات وزارة قطاع الأعمال العام ومنها:

- أعمال تأهيل مصنع سيارات الركوب بشركة النصر للسيارات.

-المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

-وأيضا مشروعات خارجية في الإمارات وسلطنة عمان والعراق واليمن.

ويتبع الشركة القابضة للتشييد والتعمير يتبعها مجموعة متنوعة من الشركات تعمل في مجالات متعددة منها المقاولات العامة مثل (النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"، النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو"، مصر لأعمال الاسمنت المسلح)، وقطاع التطوير العقاري والإسكان مثل (مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر للإسكان والتعمير، المعادي للتنمية والتعمير، الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية)، وشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية "هايديليكو"، والمكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية، وشركة جنوب الوادي للتنمية في مجال المشروعات الزراعية، إلى جانب الشركة القومية لإدارة الأصول، والشركة الاستشارية لإدارة المشروعات، وشركة "ريل مارك" للتسويق العقاري، فضلا عن المساهمات في شركات أخرى.

نمو الأرباح 89%

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة للتشييد والشركات التابعة عن العام المالي 2023-2024، ارتفاع صافي الربح المحقق للشركة ليبلغ نحو 1.8 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 89% فيما بلغت الإيرادات المحققة نحو 15.9 مليار جنيه.