استثمر في المضمون| تفاصيل كاملة لعوائد شهادات بنك مصر والأهلي بعد التحديث

في ظل المتابعة المستمرة لحركة أسعار الفائدة، يحرص كثير من عملاء البنوك على معرفة أحدث التفاصيل المتعلقة بعوائد شهادات الادخار، وخاصة لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، باعتبارهما من أبرز المؤسسات المصرفية التي تقدم شهادات ذات عائد تنافسي.

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، شهادات الادخار في كلا البنكين خلال عام 2025، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي المصري الأخير بشأن أسعار الفائدة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن شهادات الادخار الجديدة التي طرحتها البنوك المصرية تمثل عرضا غير مسبوق من حيث العائد والاستقرار، مما يجعلها من أبرز الأدوات الاستثمارية المتاحة حاليا.

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الشهادات تعد خيارا مثاليا لأصحاب المعاشات والأسر التي لا تمتلك خبرات استثمارية كافية، حيث توفر لهم دخلا ثابتا ومنتظما دون الحاجة إلى المغامرة أو التعمق في أسواق أكثر تعقيدا مثل الذهب أو العقارات.

وأضاف أن شهادات الادخار توفر فرصة استثمارية آمنة وسهلة للأفراد غير المتخصصين في المجالات المالية، مما يساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية دون الدخول في مخاطرات كبيرة.

شهادات البنك الأهلي المصري

وأجرى البنك الأهلي المصري تعديلات على أسعار العائد الخاصة بعدد من شهاداته، لتكون كالتالي:

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

- الحد الأدنى للاكتتاب: 1000 جنيه

- المدة: 3 سنوات

- العائد:

السنة الأولى: 23%

السنة الثانية: 19%

السنة الثالثة: 15%

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

- الحد الأدنى: 1000 جنيه

- المدة: 3 سنوات

- العائد:

السنة الأولى: 27%

السنة الثانية: 22%

السنة الثالثة: 17%

الشهادة البلاتينية الثابتة

- المدة: 3 سنوات

- العائد السنوي الثابت: 19.5%

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- العائد ربع سنوي: 25.25%

- المدة: 3 سنوات

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- العائد السنوي: 14.25%

شهادة أمان المصريين

- المدة: 3 سنوات

- العائد: 13%

شهادات ادخار بنك مصر

وأعلن بنك مصر عن إجراء تعديلات على مجموعة من شهادات الادخار بالعملة المحلية، حيث تم خفض العائد بمقدار 1% لبعض الشهادات، كما يلي:

شهادة القمة الثلاثية

العائد السنوي: 18.5%

شهادة "ابن مصر" بعائد شهري متدرج

السنة الأولى: 23%

السنة الثانية: 19.5%

السنة الثالثة: 16%

شهادة "ابن مصر" بعائد ربع سنوي متدرج

السنة الأولى: 24%

السنة الثانية: 20%

السنة الثالثة: 16%

شهادة "ابن مصر" بعائد سنوي متدرج

السنة الأولى: 27%

السنة الثانية: 22%

السنة الثالثة: 17%

والجدير بالذكر، أن في اجتماعها بتاريخ 22 مايو 2025، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، وذلك على النحو التالي:

- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24.00%

- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25.00%

- سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 24.50%

- سعر الائتمان والخصم: 24.50%

ويعكس هذا القرار المستجدات والتوقعات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك مستويات التضخم وسعر صرف الجنيه، في إطار سعي البنك المركزي لتحقيق التوازن النقدي ودعم النمو الاقتصادي.

كما تمثل شهادات الادخار لدى بنكي مصر والأهلي المصري فرصة استثمارية جذابة في عام 2025، خاصة لأولئك الباحثين عن استقرار مالي وعائد ثابت.

ومع قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، يبقى تقييم واختيار الشهادة الأنسب أمرا بالغ الأهمية لتحقيق أفضل عائد ممكن يتوافق مع الأهداف المالية لكل فرد.