قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي
كأس العالم للأندية| ريبييرو: مجموعتنا صعبة.. وهدفنا بالمرحلة الأولى تخطي دور المجموعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استثمر في المضمون| تفاصيل كاملة لعوائد شهادات بنك مصر والأهلي بعد التحديث

اعلى عوائد شهادات الإدخار بالبنوك
اعلى عوائد شهادات الإدخار بالبنوك
ياسمين القصاص

في ظل المتابعة المستمرة لحركة أسعار الفائدة، يحرص كثير من عملاء البنوك على معرفة أحدث التفاصيل المتعلقة بعوائد شهادات الادخار، وخاصة لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، باعتبارهما من أبرز المؤسسات المصرفية التي تقدم شهادات ذات عائد تنافسي. 

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، شهادات الادخار في كلا البنكين خلال عام 2025، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي المصري الأخير بشأن أسعار الفائدة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن شهادات الادخار الجديدة التي طرحتها البنوك المصرية تمثل عرضا غير مسبوق من حيث العائد والاستقرار، مما يجعلها من أبرز الأدوات الاستثمارية المتاحة حاليا.

وأضاف جاب الله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الشهادات تعد خيارا مثاليا لأصحاب المعاشات والأسر التي لا تمتلك خبرات استثمارية كافية، حيث توفر لهم دخلا ثابتا ومنتظما دون الحاجة إلى المغامرة أو التعمق في أسواق أكثر تعقيدا مثل الذهب أو العقارات.

وأضاف أن شهادات الادخار توفر فرصة استثمارية آمنة وسهلة للأفراد غير المتخصصين في المجالات المالية، مما يساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية دون الدخول في مخاطرات كبيرة.

شهادات البنك الأهلي المصري

وأجرى البنك الأهلي المصري تعديلات على أسعار العائد الخاصة بعدد من شهاداته، لتكون كالتالي:

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

 - الحد الأدنى للاكتتاب: 1000 جنيه

 - المدة: 3 سنوات

 - العائد:

  • السنة الأولى: 23%
  • السنة الثانية: 19%
  • السنة الثالثة: 15%

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

 - الحد الأدنى: 1000 جنيه

 - المدة: 3 سنوات

 - العائد:

  • السنة الأولى: 27%
  • السنة الثانية: 22%
  • السنة الثالثة: 17%

الشهادة البلاتينية الثابتة

 - المدة: 3 سنوات

 - العائد السنوي الثابت: 19.5%

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

  - العائد ربع سنوي: 25.25%

 - المدة: 3 سنوات

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

 - العائد السنوي: 14.25%

شهادة أمان المصريين

 - المدة: 3 سنوات

 - العائد: 13%

 شهادات ادخار بنك مصر

وأعلن بنك مصر عن إجراء تعديلات على مجموعة من شهادات الادخار بالعملة المحلية، حيث تم خفض العائد بمقدار 1% لبعض الشهادات، كما يلي:

شهادة القمة الثلاثية

العائد السنوي: 18.5%

شهادة "ابن مصر" بعائد شهري متدرج

  • السنة الأولى: 23%
  • السنة الثانية: 19.5%
  • السنة الثالثة: 16%

شهادة "ابن مصر" بعائد ربع سنوي متدرج

  • السنة الأولى: 24%
  • السنة الثانية: 20%
  • السنة الثالثة: 16%

شهادة "ابن مصر" بعائد سنوي متدرج

  • السنة الأولى: 27%
  • السنة الثانية: 22%
  • السنة الثالثة: 17%

والجدير بالذكر، أن في اجتماعها بتاريخ 22 مايو 2025، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، وذلك على النحو التالي:

 - سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 24.00%

 - سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 25.00%

 - سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 24.50%

 - سعر الائتمان والخصم: 24.50%

ويعكس هذا القرار المستجدات والتوقعات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك مستويات التضخم وسعر صرف الجنيه، في إطار سعي البنك المركزي لتحقيق التوازن النقدي ودعم النمو الاقتصادي.

كما تمثل شهادات الادخار لدى بنكي مصر والأهلي المصري فرصة استثمارية جذابة في عام 2025، خاصة لأولئك الباحثين عن استقرار مالي وعائد ثابت. 

ومع قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، يبقى تقييم واختيار الشهادة الأنسب أمرا بالغ الأهمية لتحقيق أفضل عائد ممكن يتوافق مع الأهداف المالية لكل فرد.

 

شهادات شهادات الإدخار شهادات إدخار البنوك المصرية الاستثمار المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

زيزو

إهداء متعمد.. مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن انتقال زيزو لـ الأهلي

ترشيحاتنا

طريقة عمل كباب الحلة

بوصفة نجلاء الشرشابي.. طريقة عمل كباب الحلة بخطوات سهلة وسريعة

برج السرطان

برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025: تجنب التسرع

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | تغيرات في الجسم تبدأ فورًا بعد الإقلاع عن التدخين.. احذر الإفراط في تناول هذه الأنواع من الجبن

بالصور

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد