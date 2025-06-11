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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بنك مصر يساهم بـ50 مليون جنيه في مبادرة "كرتونة الخير" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

بنك مصر
بنك مصر
محمد يحيي

في إطار التزامه المتواصل بدوره الريادي في مجال المسئولية المجتمعية، وحرصه على دعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية، حرص بنك مصر على المساهمة بنحو 50 مليون جنيه في مبادرة "كرتونة الخير" بمناسبة عيد الأضحي المبارك، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ومن ضمنها وزارة الأوقاف، وصندوق تحيا مصر، وبنك الطعام المصري، ومؤسسة مصر الخير.

ويأتي هذا حرصًا من بنك مصر على دعم الأسر الأكثر استحقاقا وخاصة مع دخول موسم عيد الأضحي المبارك، حيث تمثل "كرتونة الخير" وصكوك الإطعام دعمًا فعّالًا للأمن الغذائي للأسر المستحقة، ومساهمة مباشرة في التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل الشرائح الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ولم تقتصر مشاركة بنك مصر على الدعم المادي فقط، بل حرص موظفي البنك على المشاركة في المبادرة من خلال جهود تطوعية شملت تعبئة الكراتين وتوزيعها، بالتنسيق مع شركاء التنمية في جميع المحافظات، بما يعزز من روح التضامن والتكافل الاجتماعي.

أهمية المبادرة

وتأتي هذه المبادرة إيمانا من بنك مصر بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فمثل هذه الشراكات تمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وركيزة من ركائز رؤية مصر 2030 التي تضع تحسين جودة حياة المواطن على رأس أولوياتها، ويواصل بنك مصر جهوده المستمرة في دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح " مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع"، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

 

بنك مصر بنك الطعام المصري صندوق تحيا مصر وزارة الأوقاف المجتمع المدني

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