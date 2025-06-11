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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أبرز المعلومات عن تطبيق دعم المستثمرين لاستقبال الشكاوى والاستفسارات

كامل الوزير، وزير النقل والصناعة
كامل الوزير، وزير النقل والصناعة
ولاء عبد الكريم

يستعرض موقع “صدى البلد”، تفاصيل تطبيق دعم المستثمرين الخاص باستقبال الشكاوى والاستفسارات المستثمرين الصناعيين والرد عليها وحلها بالتنسيق مع هيئات وزارة الصناعة والنقل.
 

الهدف من التطبيق 

1. التطبيق تم إطلاقه للتيسير على المستثمرين المتعاملين مع الوزارة وتلبية احتياجاتهم وضرورة مواكبة التوجهات التكنولوجية الحديثة،

2. التطبيق هو الإصدار الأول لتطبيق دعم المستثمرين على الهاتف المحمول لاستقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين

3. يوفر التطبيق ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمة ودعم المستثمرين إلكترونيا.

4. يعمل الإصدار الأول للتطبيق على الأندرويد، وسيتم قريبا إطلاق نسخة من التطبيق تعمل على IOS.

5. يهدف التطبيق الجديد إلى التعامل مع الشكاوى والاستفسارات الواردة من المستثمرين بطريقة سهلة؛ للتيسير عليهم، وتحقيق سرعة الاستجابة للشكوى ومتابعتها.

6. يمكن للمستثمر من خلال التطبيق إرسال الشكوى أو الاستفسار للوحدة، ويتم إرسال إشعار على الهاتف، يفيد بأن الشكوى تم توجيهها للجهة المختصة التابعة للوزارة والمعنية بمحتوى الشكوى أو الاستفسار.

7. عند الرد من الجهة المختصة على الشكوى؛ تقوم الوحدة بموافاة المستثمر بالرد النهائي.

8. يمكن للمستثمر إرسال استعجال على الشكوى أو الاستفسار في حالة تأخير الرد.

9. تبدأ رحلة المستثمر مع التطبيق، بإنشاء حساب عن طريق تسجيل بياناته الشخصية (الاسم، رقم التليفون، البريد الإلكتروني، النشاط، المحافظة)، ثم اختيار الخدمة التي يريدها سواء «الشكوى، الاستفسار".

10. يستطيع المستثمر الدخول على حسابه على التطبيق، ومتابعة الشكوى أو الاستفسار، ومعرفة الموقف التنفيذي لأي منهما، أو إرسال شكوى جديدة.

11. يوفر التطبيق الجديد مزيدا من الوقت والمجهود على المستثمر.

12. الوزارة شكلت «وحدة خدمة ودعم المستثمرين»؛ بهدف سرعة التعامل مع طلباتهم وشكاواهم لحل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم، بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.

13. يمكن للمستثمرين تحميل التطبيق من خلال الدخول علي الرابط:
https://play.google.com/store/apps/details?id=mi.isdt.complaints

14. يتم اتباع خطوات تقديم شكوى أو استفسار كالتالي:

 خطوات تقديم الشكاوي

ا- اضغط على " ابدأ " للدخول على التطبيق. 
٢- في حالة الدخول على التطبيق أول مرة؛ يتم تسجيل البيانات الشخصية (الاسم - رقم التليفون - البريد الإلكتروني- النشاط - المحافظة  ) لإنشاء حساب.
٣- اختيار الخدمة المطلوبة (شكاوي - استفسارات). 
4- تسجيل البيانات المطلوبة (عنوان الشكوى أو الاستفسار - الموضوع - إرفاق المستندات إن وجدت في صيغة صور بحد اقصى 5 صور)
٥- اضغط " سجل " لإرسال الشكوى أو الاستفسار. 

ويمكن الدخول إلى الحساب والبيانات الشخصية عن طريق الضغط على "بروفايل" ومتابعة موقف (الشكوى أو الاستفسار أو إرسال استعجال؛ في حالة تأخر الرد عن طريق الضغط على “متابعة”.

تطبيق دعم المستثمرين المستثمرين المستثمرين الصناعيين هيئات وزارة الصناعة النقل

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