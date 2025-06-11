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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الصادرات المصرية إلى دول البريكس ترتفع 31.5% خلال عام 2024

أرشيفية
أرشيفية
آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  الاربعاء    الموافق  11  /6 / 2025 دراسة عــن " مصر ودول البريكس خـــــــــلال الفتـــــــــرة (2013-2024) " ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

 تأتى الصين في المركز الأول من حيث إجمالي عدد السكان حيث ارتفع من 1,37 مليار نسمة إلي 1,41 مليار نسمة، بينما تأتى مصر في الترتيب السادس من حيث إجمالي عدد السكان الذي ارتفع من 88,3 مليون نسمة إلي 105,2 مليون نسمة بين عامي (2014 و2023).
 جاءت دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث نسبة القوى العاملة، وتأتى مصر في الترتيب السابع بينما جاءت إيران في المرتبة الأخيرة عام 2023. 
   انخفضت معدلات البطالة في مصر من 13% إلى 7% وفي إيران من 10,6% إلى 8,1% وفي روسيا من 5,2% إلى 3,2% وذلك بين عامي (2014 و2023).
   ارتفعت معدلات البطالة في البرازيل من 7% إلى 7,7% وفى جنوب أفريقيا من 24,9% إلى 32,1% وذلك بين عامي (2014 و2023).
  جاءت جنوب افريقيا في المرتبة الأولى من حيث معدلات البطالة عام 2023 بمعدل 32,1%، بينما احتلت مصر الترتــيــب الرابع بمعدل 7% وجاءت الإمارات العربية في المرتبة الأخيرة بمعدل 2,2%. 
   تأتى الصين في المرتبة الأولى من حيث الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 حيث ارتفع من 10477 بليون دولار إلى 17889 بليون دولار بين عامي (2014 و2023) بنسبة زيادة قدرها 70,7%. 
 تأتى مصر في المرتبة السادسة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 حيث ارتفع من 
306 بليـــون دولار إلى 393 بليون دولار بين عامي (2014 و2023) بنسبة زيادة قدرها 28,4%.
   ارتفعت الصادرات المصرية الى دول البريكس من 688 مليون دولار الى 905 مليون دولار بنسبة زيادة 31,5% في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024 منذ انضمام مصر للتجمع.
  ارتفعت الواردات المصرية من دول البريكس من 2410 مليون دولار الى 3376 مليون دولار بنسبة زيادة 40,1% في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024 منذ انضمام مصر للتجمع .
   ارتفع اجمالي قيمة الواردات لمصر من دول البريكس من 17,9 مليار دولار الى 32,8 مليار دولار بنسبة زيادة  82,6%.
كما ارتفع اجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول البريكس من 6,3 مليار دولار الى 8,7 مليار دولار بين عامي (2013/2014 و2023/2024) بنسبة زيادة 38,5%.
   تأتى الصين في المرتبة الأولى من حيث ارتفاع واردات مصر منها حيث ارتفع اجمالي قيمة الواردات لمصر من الصين من 6,8 مليار دولار الى13,3مليار دولار بين عامي (2013/2014 و2023/2024) بنسبة زيادة 96,4%.
   تأتى السعودية في المرتبة الأولى من حيث الصادرات المصرية حيث ارتفع اجمالي قيمة الصادرات المصرية للمملكة العربية السعودية من 1,9مليار دولار الى 2,9 مليار دولار بين عامي (2013/2014و2023/2024) بنسبة زيادة 51,5%.
 

 تتمثل اهم المجموعات السلعية التي تصدرها مصر في:

 مجموعة المنتجات الكيماوية غير العضوية ومتنوعة وأسمدة، مجموعة الوقود والزيوت المعدنية، مجموعة الفواكه والخضر والنباتات والدرنات والحبوب والأثمار الزيتية ونباتات طبية ومحضرات غذائية خضر وفواكه متنوعة.
 

   تتمثل اهم المجموعات السلعية التي تستوردها مصر في: 

الحبوب، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها واللدائن ومصنوعاتها، آلات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا، فواكه وأثمار ولحوم واحشاء وأطراف صالحه للأكل، بن وشاي ومته وبهارات وأقاوية، سيـارات وجـرارات ودراجـات وأجـزاؤهـا، خامات معادن، خبث ورماد
•    ساهمت استثمارات دول البريكس في مصر 4,4 مليار دولار خلال العام المالي (2022/2023) وقد تصدرت دولة السعودية المرتبة الاولى في مساهمتها للاستثمار في مصر.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دول البريكس الناتج المحلي الإجمالي

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