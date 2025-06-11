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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

9.4 مليون عملية سحب من ماكينات الصرف الخاصة بالبنك الأهلي خلال العيد

أرشيفية
أرشيفية
محمد يحيي

قام البنك الأهلي المصري بتنفيذ أكثر من 9.4 مليون عملية سحب لعملائه بحوالي 26,572 مليار جنيه من خلال ماكينات الصارف الآلي على مدار تسعة ايام اعتبارا من        1 يونيو 2025، منهم عدد 1.2 مليون معاملة لا تلامسيه بقيمة 4 مليار جنيه 


    حيث حرص البنك على تغذية كافة ماكينات الصارف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية على مدار 24 ساعة خلال فترة صرف مرتبات الدولة، وفترة صرف المعاشات ومنح وعطلات عيد الأضحى المبارك لضمان تنفيذ عمليات السحب والإيداع للعملاء والمواطنين بسهولة ويسر، حيث يمتلك البنك الأهلي المصري أكبر شبكة لماكينات ATM تبلغ اكثر من 7357 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
   يأتي ذلك من خلال التنسيق المثمر خلال عطلة العيد بين كافة العاملين المختصين بالبنك لتغذية ماكينات الصارف الآلي وكذلك شركات نقل الأموال وخاصة في الماكينات المتواجدة في الشوارع والمراكز التجارية لضمان السرعة والفاعلية في تغذية الماكينات في حالات الحاجة لحظيا لتلبية كافة عمليات السحب، حيث يتم تغذية الماكينات بسعتها القصوى وفي بعض الأحيان تغذى بأكثر من مرة في اليوم وخاصة في المناطق التي تتسم بارتفاع كثافة الجمهور وزيادة الاستخدامات مع وجود مراقبة فورية لجودة الماكينات وصيانتها للتأكد من سلامتها.

البنك الأهلي المصري الصارف الآلي المعاشات عيد الأضحى المبارك

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